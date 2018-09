Cette semaine, vous avez pu renouer avec vos séries préférées. C’est avec un certain soulagement que des personnages ont été retrouvés. Mais d’autres sont dans des positions vulnérables et nous obligent à retenir encore notre souffle. Voici les dix intrigues les plus attendues au cours des prochaines semaines dans votre petit écran.

La mort de Léopold Jean dans District 31

Photo courtoisie, Radio-Canada

Gabrielle Simard vient de succéder à Nadine Legrand et Jeff Morin et visiblement, elle a envie de rouvrir les dossiers non résolus, dont celui de la mort de Léopold Jean. Le hic est que cette enquête avait été enterrée pour cause de conflits d’intérêts. Ce n’est plus un secret, le commandant Chiasson est toujours associé aux services secrets et la principale suspecte est Miss BBQ/Nadia/Amélie, source de Jeff Morin et blonde de Laurent Cloutier, désormais aux services secrets. Chiasson est d’ailleurs sérieusement contrarié qu’on cherche à rouvrir un dossier « classé ». Les enquêtes du quotidien vont donc se mener sur fond de méfiance au poste 31 cette saison.

Lundi au jeudi 19 h à Ici Radio-Canada Télé

La santé de Jade menacée dans L’échappée

Photo courtoisie, Eric Myre

Le quotidien de Jade n’est pas de tout repos. Depuis deux ans, elle vogue de surprise en surprise par rapport à ses origines et aux gens qui l’entourent. La voici victime d’un accident qui aurait pu lui coûter la vie. La fusillade la laisse quand même hypothéquée puisqu’elle devra maintenant vivre avec un rein en moins et un énorme traumatisme. C’est l’occasion pour Brigitte de reprendre son rôle de mère. Mais l’événement va sans doute jeter de l’ombre sur son couple étant donné que Bruno semble avoir une certaine responsabilité. La réadaptation de Jade va aussi représenter un défi pour son propre couple, car Xavier semble fragile.

Lundi 20 h à TVA

La mort du père d’Ariane dans Ruptures

Photo courtoisie, Radio-Canada

On le sait depuis la première saison, le passé d’Ariane est teinté d’une lourde blessure et les circonstances en sont plus ou moins claires. Mais les derniers événements, à savoir la séquestration d’un enfant et la mort de son client sous ses yeux, font remonter des symptômes douloureux. Cette nouvelle saison de Ruptures fait place à une Ariane vulnérable. Difficile pour une femme toujours en contrôle, qui met trop souvent le bonheur des autres avant le sien. À la vue d’une flaque de sang, Ariane est prise de sensations anxieuses l’hypothéquant complètement. Sa mère cache d’ailleurs des clés importantes sur les circonstances entourant le mort de son père et on nous promet que la lumière sera faite cette saison.

Lundi 21 h à Ici Radio-Canada Télé

Charles est en chute libre dans O’

Photo courtoisie, S. Gauvin

Ce n’est facile pour aucun des membres de la famille O’Hara, mais Charles demeure un homme vulnérable. Au fil des saisons, il a sombré dans de multiples excès. Sa vie de couple a foutu le camp et il n’a jamais eu la considération souhaitée de son père. Parti sans le dire à personne, il nous fait craindre le pire. Subit-il une mauvaise influence ? Va-t-il rechuter pour un de ses démons ?

Mardi 20 h à TVA

Les intentions de Milan dans Blue Moon

Photo courtoisie, TVA

Milan est un être dangereux, sans scrupule et difficile à aimer. Bien que l’agence Blue Moon ait été démantelée, il continue à travailler auprès de Justine. Cependant, Milan ne travaille pas seulement pour Justine, mais aussi contre elle. Il est visiblement l’homme de main de quelqu’un qui protège des informations compromettantes. Dans cette deuxième saison, un vent de terrorisme plane. Si Milan semble prêt à déjouer des manœuvres inquiétantes, il n’hésite pas à s’en prendre aux gens qui l’aiment pour protéger ses actions.

Mercredi 21 h à TVA

La grossesse de Jeanne dans Unité 9

Photo courtoisie, Véro Boncompagni

La belle Jeanne a beaucoup évolué depuis les débuts d’Unité 9. Elle est maintenant enceinte, bien malgré elle. Elle a d’ailleurs tout fait pour perdre le petit issu d’un viol collectif. Elle s’est retrouvée à l’hôpital dans un sérieux état et le petit, auquel elle n’a pas voulu s’attacher, s’accro­che. Tout destinait Jeanne à un accouchement difficile. D’autant que sa douleur est si grande qu’elle ne tient même plus à sa vie. Le premier épisode de la saison annonce une fin tragique pour la détenue. Survivra-t-elle ? Et qu’adviendra-t-il de son enfant ?

Mardi 20 h à Ici Radio-Canada Télé

Les mauvais choix de Clara dans L’heure bleue

Photo courtoisie, Eric Myre

Depuis la mort de son frère et le départ de sa mère, Clara a perdu tous ses repères. Elle a fait une succession de mauvais choix qui illustraient clairement son besoin d’aide. La jeune fille calme est peu à peu devenue une délinquante fragile. Enceinte, elle doit faire des travaux communautaires. Elle a coupé tout lien avec sa mère. Son père voudrait adopter l’enfant, mais est-ce la meilleure solution pour la jeune femme qui a besoin de se retrouver ?

Mardi 21 h à TVA

Les magouilles de Sylvain dans Faits Divers

Photo courtoisie, Véro Boncompagni

Sylvain est l’ex de Constance, chef enquêteure de Mascouche. Il est aussi le père de ses enfants. Dans la première saison, il était impliqué dans un trafic d’œuvres d’art. Si Constance lui a sauvé les fesses plus d’une fois, on le retrouve encore dans l’eau chaude dans cette nouvelle enquête menée sur la Couronne Nord. À la suite d’un meurtre, nous allons comprendre que cet ex-policier est en fait le fils d’un criminel légendaire dans la région. Sa disparition le soir du meurtre va soulever pas mal de questions à son endroit.

Mardi 21 h à Ici Radio-Canada Télé

L’arrivée d’un nouveau coach dans Demain des hommes

Photo courtoisie, Radio-Canada

Le hockey est pour certains une véritable religion. L’action de cette nouvelle série se situe dans une ville où une équipe junior évolue et donne beaucoup d’espoir à ses partisans, ses dirigeants et ses commanditaires. L’équipe doit briller et demeurer la fierté locale. C’est beaucoup de pression sur les épaules de jeunes hommes souvent catapultés loin de chez eux, en quête d’identité, qui doivent faire leur place et se démarquer pour aspirer à une carrière professionnelle. C’est dans ce contexte que débarque Stéphane Meunier, ancien joueur, qui se voit offrir un poste d’assistant-coach auprès d’un homme intransigeant qui ne partage pas ça façon de faire sur la glace.

Lundi 20 h à Ici Radio-Canada Télé

L’agression de Marianne dans Le jeu

Photo courtoisie, Eric Myre

La trame de cette nouvelle série est très actuelle : les ravages que peuvent faire les trolls, ces fameux gérants d’estrade qui, sous l’anonymat, se permettent d’intimider des gens sur les réseaux sociaux. Si vous n’avez pas encore vu le premier épisode, je ne dévoile rien en écrivant que Marianne, une brillante conceptrice de jeux vidéo, se fait agresser. Ce sont les premières images. Puis, on remonte deux jours avant pour essayer de comprendre ce qui l’a menée là et qui voudrait lui en vouloir à ce point.