Koriass revient de loin.

Koriass - La nuit des longs couteaux

★★★★

Des sommets de Love Suprême (2016) jusqu’au séjour dans une aile psychiatrique, du succès grand public et de l’étiquette de modèle jusqu’aux ragots, au commérage, à la carrière en pause, etc.

D’où La nuit des longs couteaux, un cinquième album où le rappeur revient sous les projecteurs, mais aussi sur cette période sombre.

Les tripes à l’air

Sans dépasser les attentes – incommensurables – venant avec le succès aussi critique que populaire qu’est Love Suprême, Koriass réalise tout de même l’exploit de livrer une nouvelle œuvre qui répond aux vastes espérances pesant sur lui.

Bref, c’est bon. Très bon, même.

De l’encre pis du sang

L’artiste s’impose une fois de plus avec une plume toujours aussi acérée. « Je t’enlève le couteau que t’as dans le dos pis j’vais tuer l’éléphant », lance-t-il notamment sur J-3000, pièce introductive de l’œuvre (et référence à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec). Vous l’aurez deviné : bien souvent qu’autrement, le fameux éléphant dans la pièce est Koriass lui-même qui expose ici ses viscères et démons sans retenue.

Pour celles et ceux qui se demandaient si le rappeur allait se garder une ‘tite gêne maintenant qu’il a rejoint l’élusif grand public : la réponse est non. Vraiment pas.

Ce n’est toutefois pas un disque « emo ».

Malgré la lourdeur des propos, Koriass demeure Koriass.

Le « flow » est toujours aussi dynamique et à l’image des rythmiques produites par le principal intéressé et ses collaborateurs, dont Ruffsound et Philippe Brault (qui coréalise également l’album, tout comme le précédent d’ailleurs).

Paul McCartney - Egypt Station

★★★ ½

Cinq ans après le satisfaisant New, Sir Paul propose un 18e album solo tout aussi plaisant, mais tout de même en dents de scie. Sous la houlette du polarisant Greg Kurlin (qui peut autant épauler Adele que gâcher le plus récent disque des Foo Fighters), Macca livre des hits pop rivalisant avec ceux des jeunes loups (l’entraînante Fuh You), des pièces qui plairont aux nostalgiques de Wings (la ballade I Don’t Know), mais aussi des pétards mouillés (la mielleuse Happy With You, par exemple). On en sort ravi, mais quelques chansons auraient pu être retranchées pour dynamiser le tout.

David Myles - Le grand départ

★★★

Après des années à parsemer ses albums de pièces dans la langue de Molière (dont la suave ballade En décembre en duo avec Lisa LeBlanc), le crooner natif de Fredericton propose aujourd’hui un album entièrement en français. Réalisé en compagnie de François Lafontaine (Karkwa, Marie-Pierre Arthur, Klaus et j’en passe), Le grand départ tient toutefois davantage de l’œuvre de transition allant d’un noyau jazzy bien foutu, mais sans grande surprise, à des extrémités étonnantes, plus pop planantes qui – accompagnées par la voix graveleuse de Myles – rappellent les belles années d’Étienne Daho sans toutefois le singer. Pas renversant, mais agréable.

André Papanicolaou - Modern Pain, Part 1

★★★ ½

Artiste solo et mercenaire auprès de plusieurs chantres folk (Vallières et Flynn, notamment), le chanteur et guitariste refait surface – quatre ans après son album Strange Nights – avec un nouveau projet et même un nouveau son. Premier de deux maxis, Modern Pain, Part 1 est un brûlot quasi post-punk qui n’est pas sans rappeler The Stills et autres projets ayant contribué à la montée en épingle de ce qui a été qualifié comme étant « le son de Montréal » du début des années 2000. Une direction intéressante, donc, et pas du tout nostalgique. Vivement la suite.

Coup de coeur

Emma Ruth Rundle - On Dark Horses

★★★★

C’est avec Fever Dreams, un véritable coup de poing au ventre, que s’ouvre ce quatrième album solo de l’autrice-compositrice-interprète rock folk américaine. À quelques degrés près d’Angel Olsen (pour l’interprétation passionnée) et de Salomé Leclerc (pour la propension aux ambiances éthérées), la louisvilloise offre un album aux textes opaques (Darkhorse glace le sang après quelques écoutes) et aux mélodies qui entraînent souvent un poing levé chez l’auditeur. Un album sombre, donc, mais qui balance. À écouter !