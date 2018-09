Maîtres che-nous

Bizarre. Je n’ai aucune crainte que le français perde du terrain au Québec à cause des migrants. Avec l’école française obligatoire, l’affichage bien réglementé et, surtout, cette volonté que nous avons tous de ne pas perdre notre trésor, je n’ai peur de rien. Peut-être que certains ne tenteront de fonctionner qu’en anglais, mais ils se planteront.

Ils passeront leur vie à être à côté de la plaque, à ne pas toujours comprendre, à demander de l’aide, ils auront de la difficulté à se trouver un emploi et nous les aurons à l’usure. Ce n’est plus comme autrefois.

Bien sûr, de temps en temps, il y a des brèches à la façon Adidas, mais elles sont vite colmatées et le français reste le joyau de l’Amérique du Nord dans un endroit bien précis qui est chez nous. Soyons vigilants, mais pas peureux. Si on est solides, ça tiendra et ils se mouleront.