Karine Gonthier-Hyndman est l’une des actrices les plus demandées cette année, sinon la plus demandée. Au cours des prochains mois, son nom figurera au générique de quatre séries : Les Simone, Like-moi, Les invisibles et O’. En entrevue au Journal, la bourreau de travail parle de chance, mais quand on regarde la situation de plus près, on réalise que ce n’est pas tout à fait le cas.

Prenons Les Simone, par exemple. Au départ, son personnage de mère de famille banlieusarde qui enfile les verres de vin à toute heure du jour pour oublier son ennui ne faisait que graviter autour des trois héroïnes, jouées par Anne-Élisabeth­­­ Bossé, Rachel Graton et Marie-Ève Perron­­­. Au fil des années, le trio s’est transformé en quatuor, et cette saison, son Elizabeth se retrouve au cœur de l’histoire la plus intéressante du feuilleton radio-canadien de Kim Lévesque-Lizotte­­­ et Louis Morissette : elle délaisse son canapé­­­ pour démarrer sa propre entreprise pendant qu’un important changement chamboule sa vie personnelle.

« Pour moi, c’était tripant à jouer parce qu’on découvre qui elle est vraiment, déclare la comédienne de 34 ans. On rentre dans des zones plus dures et plus dark. »

Gage de confiance

On n’aurait jamais observé pareil revirement de situation si Karine Gonthier-Hyndman n’avait pas livré une performance exemplaire au cours des deux premières saisons des Simone. Elle a d’ailleurs obtenu deux nominations successives pour le Meilleur rôle de soutien féminin dans une comédie aux Prix Gémeaux.

« C’est sûr que c’est gratifiant, indique la principale intéressée. Quand un auteur décide de développer ton personnage, tu sais que tu n’as pas fait une “job de marde” ! C’est un gage de confiance. Mais il ne faut pas juste se fier à ça. Parce qu’il y a plusieurs acteurs qui font une super job, mais leurs personnages ne prennent pas d’ampleur pour autant. »

Des univers loin d’elle

Jusqu’en décembre, Karine Gonthier-Hyndman alternera entre trois tournages, dont ceux du téléroman O’ à TVA, dans lequel son personnage de Mélanie repoussera les limites pour parvenir à ses fins. « Elle a une soif de pouvoir inassouvie, explique­­­-t-elle. Elle n’arrêtera jamais de mentir pour obtenir ce qu’elle veut. Elle manipule, elle séduit... Il va falloir qu’elle se fasse prendre en flagrant délit pour qu’elle arrête. »

« C’est tripant de pouvoir jouer des choses qui sont loin de soi, poursuit la ressortissante du cégep de Saint-Hyacinthe en théâtre. Parce que je ne serai jamais une boss d’entreprise ou une carriériste qui s’habille en complet et qui travaille de 9 à 5 dans un bureau. »

Respect

Karine Gonthier-Hyndman poursuivra le travail dans Les invisibles, l’adaptation québécoise d’une fiction française intitulée Dix pour cent, qui entrera en ondes à TVA en janvier. Dans cette comédie dramatique réalisée par Alexis Durand-Brault (Au secours de Béatrice) qui dévoile les dessous du show-business, elle incarne une agente névrosée prête à tout pour satisfaire ses clients vedettes.

Aux dires de l’actrice, ce projet a décuplé le respect qu’elle éprouve pour son agente, Karine Lapierre. « On sous-estime beaucoup le travail des agents. Ils sont derrière tout ce que font les comédiens. Si mon agente ne m’avait pas accompagnée au cours des sept dernières années, je ne serais pas rendue là. Elle fait une job de mongol ! »

Rire à voix haute

La semaine dernière, Karine Gonthier-Hyndman a entamé les tournages de Like-moi, qui sera relayé par Club illico cet hiver avant d’atterrir à Télé-Québec plus tard en 2019. L’interprète d’Océanne, l’assistante crossfit de Kevin « Power » Goyette (Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques), continue de lire les textes de Marc Brunet avec autant d’enthousiasme qu’en 2015.

« Je ris encore à voix haute, soutient-elle. Marc, c’est comme un sorcier : il est capable de dérouter les gens. Il sort du cadre convenu... C’est tout le temps un thrill de lire ce qu’il a écrit. Chaque sketch, c’est un nouvel univers. C’est comme un nouveau costume, un nouveau personnage et une nouvelle façon de faire chaque fois. »

Discipline de fer

Pour pouvoir jumeler tous ces projets, Karine Gonthier-Hyndman s’impose une « discipline de fer » : réveil à 4 h du matin, tournage de jour et mémorisation de textes le soir. Bref, adieu vie sociale.

« C’est exigeant, mais en même temps, c’est ma passion, souligne-t-elle. C’est kitsch, mais c’est ça pareil : il n’y a pas un matin où je me lève en disant : “Shit ! Je m’en vais travailler.” J’adore chaque journée. C’est grisant. »

Guylaine Tremblay

Marie Lamontagne dans Unité 9

Photo courtoisie

« On poursuit les tournages jusqu’en décembre. Étant donné que c’est la dernière saison, plus la fin approche, plus c’est émotif. Unité 9 occupe une place unique dans mon parcours de comédienne. C’est un point culminant. Avec le rôle de Marie Lamontagne, j’ai pu aller dans des zones où aucun autre projet ne m’avait amenée. J’ai joué des personnages extraordinaires, mais Marie, elle était dans un endroit en moi qui n’avait pas encore été exploré. Tant de souffrances, tant de silence... C’est un personnage qui m’a demandé beaucoup... et qui m’a apporté beaucoup. »

Danielle En tout cas

« Normand Brathwaite va jouer mon ex-chum! Quand Joanne Forgues [la productrice] m’a appelée pour m’annoncer la nouvelle, je suis partie à rire. Quel beau flash! J’ai beaucoup d’affection pour Normand. On a fait La petite vie ensemble. »

Émile Proulx-Cloutier

Richard dans Boomerang

Photo courtoisie

« Richard ne sait pas que Stéphanie (Magalie Lépine-Blondeau) est enceinte. Quand il l’apprend, il considère que c’est possible qu’il soit le père de l’enfant. Il va donc prendre les moyens qu’il faut pour prouver son point. »

Stéphane Meunier dans Demain des hommes

« Le hockey, c’est un prétexte pour parler d’un paquet d’affaires­­­. Pour parler du Québec, entre autres. Demain des hommes, c’est un regard sur notre société. On voit toutes sortes de classes sociales cohabiter. On ne montre pas juste la classe moyenne élevée, confortable dans leur grande maison, en train de vivre dans leur salon. »

Frédérik Bérubé dans Faits divers

« Faits divers, c’est une série à propos du crime désorganisé. Ça parle de gens qui n’ont pas ce qu’il faut pour être des criminels. Contrairement à d’autres types de séries policières, le téléspectateur sait ce qui s’est passé. Le plaisir, c’est de voir les méchants s’enfoncer. [L’auteure] Joanne Arseneau a trouvé son erre d’aller cette année. Tout le monde est bizarre, tout le monde est tout croche... C’est complètement loufoque, mais ça reste plausible. Pour un acteur, c’est un gros terrain de jeu. »

Personnalités multiples

Comme Karine Gonthier-Hyndman (mais possiblement à moins grande échelle), plusieurs comédiens souffriront de personnalités multiples cette année. Voici quelque exemple d’acteurs qu’on verra dans plus d’une fiction au cours des prochains mois.

Patrick Hivon

David Lelièvre dans L’Échappée

Photo courtoisie

« David essaie de brouiller les pistes. Les policiers tournent autour, mais ils n’arrivent pas à trouver la faille. Parce qu’il arrive toujours avec quelque chose : une excuse, un alibi... Mais David va finir par être son propre ennemi. La génétique, c’est fort, des fois... »

Sylvain Lauzon dans Faits divers

« Sylvain a beaucoup changé. Ce n’est plus le même gars que l’an dernier. Ce n’est plus une crapule. Il s’est pris en main. Il a laissé tomber les magouilles. Parce qu’au fond, même s’il tourne les coins ronds, Sylvain, c’est un bon cœur... et c’est un personnage tellement le fun à jouer. C’est un bijou, Faits divers. C’est tellement bien écrit. Quand je lis les textes, j’ai l’impression d’être dans mon quartier d’enfance, le monde que j’ai connu, la façon dont ils s’expriment... »

Rachel Graton

Rachelle Lauzon dans Faits divers

Laurence Bousquet dans Les Simone

Debbie Lynch-White

Kim Everett dans Le Jeu

Caroline dans Une autre histoire

Éric Bruneau

Julien Forgues dans Le Jeu

Milan dans Blue Moon

Alexandre Goyette

Bruno Saulnier dans L’Échappée

Jimmy O’Connor dans Faits divers

Geneviève Brouillette

Gabrielle Simard dans District 31

Mireille Carpentier dans 5e rang

Catherine dans Conseils de famille

Isabel Richer

Claude Boily dans Ruptures

Marie-Ève Renaud dans O’

Sylvie Léonard

Mireille dans Ruptures

Madeleine dans Lâcher prise

Normand D’amour

Jean-Luc De Vries dans Ruptures

Robert Dion dans Demain des hommes

Vincent Leclerc

Marc Dalpé dans Ruptures

Séraphin Poudrier dans Les pays d’en haut

Anne-Élisabeth Bossé

Maxim Lapierre dans Les Simone

Chloé dans En tout cas

Catherine Trudeau

Vicky dans Conseils de famille

Marie Rousseau dans Ruptures

Pierre-François Legendre

Yves dans Conseils de famille

Jean-Simon dans Les Simone

Catherine-Anne Toupin

Shandy Galarneau dans Unité 9

Karine Bernier dans Boomerang

Céline Bonnier