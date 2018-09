Portrait de candidat : un caquiste dans son environnement naturel

Pendant la campagne électorale, je suivrai un(e) candidat(e) de chacun des quatre principaux partis politiques pendant 1 h 30. Pendant ce laps de temps, ils sont libres de m’emmener là où ils veulent, qu’il s’agisse de porte-à-porte, d’activités publiques ou de tournée des bars, ou dans tout autre événement me permettant de prendre le pouls de l’électorat de la circonscription en question. Nous y découvrirons une belle diversité tant dans les options politiques que dans les réalités locales du Québec.

Après la solidaire Viviane Martinova-Croteau et le péquiste Cédric Gagnon-Ducharme, nous passons aujourd’hui à Sylvain Lévesque, candidat de la Coalition Avenir Québec dans le comté de Chauveau. La semaine prochaine, ce sera au tour de la libérale Sabrina Chartrand, qui brigue les suffrages dans Groulx.

C’est la cinquième fois que Sylvain Lévesque est en lice pour le poste de député à l’Assemblée nationale. Celui qui a été candidat du Parti québécois dans Vanier en 2004 et 2007, et député de cette même circonscription pour la Coalition Avenir Québec, tente cette fois-ci de séduire les électeurs du comté (voisin) de Chauveau. Pourquoi avoir quitté Vanier? « Le comté de Vanier, lorsque les discussions se sont faites avec M. Legault pour mon retour en politique, avait déjà été offert à Mario Asselin ».

Parce qu’il y a une vie avant (et après) la politique, le candidat de 44 ans baigne dans le milieu communautaire depuis qu’il a 18 ans. Siégeant d’abord à des conseils d’administration d’organismes, il en a ensuite été salarié. Après sa défaite en 2014, il est devenu commentateur et analyste politique dans plusieurs médias, ayant notamment eu un blogue chez les Spin Doctors de ce journal.

Chauveau est un comté jeune, où la moyenne d’âge est de 37 ans. Il fait également partie des trente circonscriptions les plus fortunées. Il n’y a cependant pas d’« identité Chauveau ». Il n’y existe pas de centre, et le comté se compose plutôt de plusieurs secteurs de ville. Les réalités de Loretteville, Neufchâtel, Wendake, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles, Lac-Beauport et de Lac-Delage sont très différentes. Il y a cependant trois défis communs, si on se fie à la lecture caquiste, à l’ensemble des secteurs : palier à la pénurie de médecins de famille, car 17 000 personnes n’y ont pas accès ; investir dans les infrastructures scolaires, car les écoles sont très petites et peinent à répondre aux besoins de ces nombreuses familles ; développer un transport digne de ce nom, d’où l’accent mis par le candidat sur le troisième lien Québec-Lévis.

Francophone à 98 pour cent, le comté de Chauveau est un véritable château fort caquiste, après avoir été adéquiste. En 2007, Gilles Taillon, futur chef de l’Action démocratique du Québec (alors dirigée par Mario Dumont) l’avait emporté sans difficulté. Un an plus tard, c’est Gérard Deltell, aujourd’hui député conservateur à Ottawa, qui a pris la relève jusqu’en 2015. Cette année-là, la CAQ a cependant échappé le comté aux mains de la libérale Véronyque Tremblay. « Une ministre des Transports de l’immobilité », tranche Sylvain, pour qui le troisième lien Québec-Lévis est un des principaux axes de campagne.

J’ai rejoint Sylvain au local électoral des candidats de la CAQ pour la région de Québec. Plutôt qu’un bureau par comté, les caquistes ont choisi de mettre leurs ressources en commun. « On va perde en équipe ou on va gagner en équipe », dit Sylvain, qui précise aussi qu’il faut maximiser les effectifs à une époque où l’implication bénévole n’est plus ce qu’elle était. Après avoir salué son directeur de campagne, Jean-François Simard, un étudiant débarquant du Saguenay.

Sa journée est chargée. Il avait une préparation à une conférence de presse en vue du lendemain, où il allait annoncer ses priorités locales. Puis, l’après-midi, il allait rencontrer un organisme communautaire et une entreprise privée. En soirée, il comptait assister au débat de sa collègue Joëlle Boutin à la Chambre de commerce de Québec. Puis, il allait terminer sa journée par une nouvelle préparation de la sortie du lendemain. « Des journées en général qui commencent vers 8 h le matin, après avoir fait quelques lectures sur ce qui se passe dans l’actualité, et on termine ça avec des militants le soir ».

Nous entrons ensuite dans sa voiture de campagne. Sylvain a même un chauffeur attitré, Ghislain Lavoie, un retraité qui le connaît depuis plusieurs années. Est-ce parce qu’il se voit déjà ministre en limousine? Non, simplement pour pouvoir s’occuper de ses réseaux sociaux, de maximiser son temps pendant ses déplacements. Sachant que François Legault et Donald Trump s’occupent eux-mêmes de leurs médias sociaux, sur lesquels ils passent beaucoup de temps, est-ce parce qu’il se voit déjà chef ou président des États-Unis. « Ça monsieur le chroniqueur c’est vous qui le dites, ce n’est pas moi ! », me répond-il en riant.

Lorsqu’il portait les habits de l’analyste politique, Sylvain postulait régulièrement que le poids du candidat, dans une élection, est quasiment nul. En fait, l’arrivée d’une candidature notoire – de l’ordre d’un Jacques Duchesneau ou d’un Pierre Karl Péladeau – peut selon lui avoir un impact au niveau national sur l’appui à un parti, mais aura un effet négligeable dans sa circonscription, le jour du vote, où on choisit plutôt un chef ou une formation politique. « Il y a effectivement des candidats qui pourraient ne rien faire et ça ne changerait rien. [...] L’enjeu local, c’est les 2 ou 3 pour cent que tu peux aller chercher de plus, par ton bon travail, par le fait que t’es connu. Dans une élection serrée, c’est ça qui va faire la différence. Mais quand il y a une vague, c’est ben d’valeur, mais il y a des gros candidats qui ne passent pas au travers. Pensons à Jean Charest, à Pauline Marois, à Gilles Duceppe... ».

Nous arrivons au restaurant Piolet, qui est également un organisme d’insertion des jeunes au marché du travail en leur faisant faire de la cuisine. Celui-ci était malheureusement fermé. Nous continuons notre chemin et traversons le boulevard Bastien à Wendake. On remarque une chose : aucune affiche électorale n’y est installée, et c’est voulu. « Par respect, les Hurons-Wendats se considèrent comme étant une nation autonome et c’est très correct », me dit Sylvain. Il est vrai que le taux de participation électoral y est extrêmement faible. L’ancien chef huron Max Gros-Louis ne s’était même pas déplacé pour voter pour sa propre fille en 2006 alors que celle-ci était candidate pour le Parti libéral du Canada.

Nous arrivons au Centre Neufchâtel, et allons dîner au Croque-délice. Une bonne occasion de placoter. Il me dit alors être convaincu que François Legault livrera la performance de sa vie jeudi, lors du débat des chefs. Au moment de rédiger les lignes, l’événement a eu lieu et le chef caquiste ne s’est pas particulièrement démarqué. La plupart des commentateurs accordent la victoire à Jean-François Lisée. Mardi dernier, Sylvain me disait déjà qu’il ne fallait surtout pas le négliger. « Il est brillant », résumait le candidat.

Sylvain me parle aussi du projet nationaliste de la CAQ : décentraliser, aller chercher des pouvoirs à Ottawa en immigration, un seul rapport d’impôt. Mais « on ne s’embarque pas dans une ronde de négociations constitutionnelles ». Celui qui a été plusieurs années au Parti québécois, où il a connu François Legault, est-il toujours indépendantiste? « Je n’ai pas changé mes convictions personnelles. C’est juste que ce n’est pas une priorité. À la CAQ nous sommes tous des nationalistes et notre objectif est de défendre le Québec d’abord. Notre projet s’inscrit à l’intérieur du Canada et je n’en ai pas honte. » Autrement, confronté au choix, il opterait pour la souveraineté et la considère encore comme souhaitable dans l’absolu. Son constat se rapproche même de celui de Martine Ouellet : « Le Parti québécois lui-même le met de côté depuis à peu près vingt ans. Ils ont succédé les formules creuses comme les "conditions gagnantes" de Bouchard, les "mille jours" de Landry, la "boîte à outils" de Boisclair, la "gouvernance souverainiste" de Marois, pis là c’est "objectif 2022"! ». Puis, il ajoute « C’est une excellente réponse à une question que plus personne se pose ». Une excellente réponse, vraiment? « N’est-ce pas? », me répond-il en me faisant un clin d’œil.

Son collègue Benoit Charrette, député sortant de Deux-Montagnes, écrivait dans le numéro du mois de L’Action nationale que la polarisation ne se situait plus entre souverainistes et fédéralistes, mais entre nationalistes et multiculturalistes. Si Sylvain approuve cette lecture, il estime cependant que le vrai clivage de cette élection porte sur le gouvernement Couillard. Ce dernier a-t-il fait son temps? La plupart des citoyens le pensent, croit-il.

Le tour des tables au restaurant lui donnera raison, même si c’est un exercice que le candidat n’apprécie pas particulièrement parce qu’il a l’impression de déranger les gens pendant qu’ils mangent. Tous, ou presque, lui répondent « oui » à la question qu’il pose à chaque table, « pensez-vous qu’on est dus pour du changement? ». Nous sommes tout de même tombés sur une table de libéraux plutôt âgés, où une dame semblait particulièrement contente de nous dire qu’elle avait serré la main de Gaétan Barrette la semaine dernière. « Y est tu fin ! » : un qualificatif assez rare quand vient le moment d’évaluer le ministre de la Santé. Toutes les appréciations sont dans la nature...

Déplacement à la Maison Entraide Espoir, consacrée aux personnes retardées mentalement. La députée sortante Véronyque Tremblay a beau leur avoir déjà donné un chèque, la directrice de l’organisme garde un bien meilleur souvenir de Gérard Deltell, qui était présent, qui les comprenait. Pourquoi, avant d’accorder une subvention, le bureau de la députée exige-t-il autant de paperasse et des états financiers? « Si je suis élu, vous n’aurez qu’à m’envoyer une demande d’une page et à seulement changer la date chaque année ».

Sylvain Lévesque est un caquiste dans son environnement naturel. On voit qu’il est en politique comme un poisson dans l’eau. Il est intéressant de constater que ce n’est pas parce qu’il a troqué le chapeau d’analyste pour celui de candidat partisan qu’il a pour autant cessé d’avoir une réflexion d’ensemble.