Québec solidaire raciste?

Vous avez vu l’affiche de Québec solidaire promettant une assurance dentaire pour tout le monde ?

Avec le dessin d’une femme noire qui sourit de toutes ses dents ?

Eh bien, paraît que cette affiche est raciste.

Une insulte pour les Noirs du Québec.

Des dents blanches !

CBC News (toujours à l’affût de sujets susceptibles de prouver que le Québec est un repaire de méchants racistes) a même fait un topo sur la question.

« Je déteste ce genre de clichés, de dire une créatrice de jeux vidéo. La personne noire avec des dents blanches, un sourire qu’on peut voir dans le noir... »

Euh... Aurait-elle préféré que la fille sur l’affiche ait les dents cariées ? Ou qu’elle ne sourie pas ? On parle ici d’assurances DENTAIRES, simonac !

« Comme si tous les Noirs étaient pauvres et qu’ils avaient tous besoin d’une assurance gratuite », continue-t-elle.

Euh... Des Noirs pauvres, ça n’existe pas ? Et si Québec solidaire voulait juste refléter la diversité du Québec, sans véhiculer un message subliminal sur la pauvreté des personnes « racisées » ?

« La fille sur l’affiche a un anneau dans le nez, de dire un autre crinqué interviewé par la CBC. C’est tellement un gros stéréotype raciste ! »

Euh... Qu’est-ce qu’il y a de raciste dans le fait de montrer une fille noire avec un piercing ? Une femme voilée, c’est cool, mais une Noire avec un piercing, c’est raciste ?

Complètement dingue. La rectitude politique dans tout ce qu’elle a de plus débile. Ces gens-là doivent trouver la nuit raciste, car la plupart des crimes sont commis la nuit et la nuit, il fait noir...

L’arroseur arrosé

Ce qui me fait rigoler, dans cette histoire stupide que la CBC semble prendre très au sérieux, c’est que c’est Québec solidaire qui passe pour raciste ! Le repaire des petits lapins ! La formation préférée des disciples de la rectitude politique ! Le parti qui ne cesse de crier au racisme et au sexisme !

Ce sont les solidaires, maintenant, qui se font traiter de racistes !

Désolé, mais moi, ça me fait jouir.

C’est ce qu’on appelle « goûter à sa propre médecine ».

Comme Bob Dylan chantait : « How Does It Feel ? »

Comment on se sent quand on se fait traiter de raciste en public pour de fausses raisons, chers amis ?

Comment on se sent quand on est l’objet d’une cabale ?

Comment on se sent quand tout le monde nous pointe du doigt ?

Comment on se sent quand la meute nous court après ?

Comment on se sent quand on déforme délibérément nos propos pour mieux nous assassiner ?

Un autoportrait

Et attendez, vous n’avez encore rien lu...

L’artiste qui a fait cette affiche est noire !

En fait, ce dessin est un autoportrait ! C’est elle qui sourit de toutes ses dents et qui porte un piercing !

« Mais si les gens réagissent comme ça, dit-elle, c’est qu’ils ne sont pas habitués de voir des Noirs sur des affiches... Nous sommes sous-représentés. »

Eh oui ! Si des tatas trouvent cette affiche raciste... c’est parce que les Québécois sont racistes !

Fallait y penser.