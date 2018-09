Il a toutefois insisté sur la complexité de l’enquête qui a permis de coincer Dubé. Un peu plus et la justice n’arrivait jamais à faire condamner le pilote, faute de preuves. La clé du casse-tête : des travailleurs forestiers qui se trouvaient au pied d’une ligne à 735 000 volts quand le pilote en a provoqué la panne, à Mirabel.

« Il dit qu’en date du 4 décembre 2014, il coupait du bois non loin des pylônes et que vers 15 h, il a aperçu un petit avion blanc avec une ligne bleue passer au-dessus des lignes à haute tension, mentionne un affidavit de la Sûreté du Québec (SQ) produit dans le cadre de l’enquête. Immédiatement après le passage de l’avion, il a entendu trois détonations et vu trois lumières bleues, suivies d’un nuage de poussière de “rouille”. »