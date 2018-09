Pour ne rien manquer cet automne, vous devrez également vous tourner du côté des différentes plateformes de vidéo sur demande comme Netflix, Club illico, Tou.tv et compagnie. Voici les titres qui promettent d’être écoutés en rafale aussitôt sortis, au Québec comme aux États-Unis.

L’Académie

Photo courtoisie

Le plaisir coupable de 2017 revient pour 10 épisodes de nouvelles tribulations sentimentales et amicales. Au programme cette saison : la relation amoureuse compliquée d’Agathe (Léa Roy) et Clément (Antoine Desrochers), le premier amour de Marie (Juliette Gosselin) et l’effondrement de Wendy (Sabrina Bégin-Tejeda). Notons également l’arrivée de Macha Limonchik au générique.

► Sur Club illico à compter du 11 octobre

Homecoming

Photo courtoisie

Après Nicole Kidman, Reese Whiterspoon, Amy Adams et plusieurs autres actrices du grand écran, au tour de Julia Roberts d’avoir sa propre série. Dans ce thriller inspiré d’un populaire podcast, la star de Pretty Woman incarne une travailleuse sociale qui aidait des soldats à réintégrer la société dans le cadre d’un programme très particulier. Les premières images récemment diffusées par Amazon piquent la curiosité.

► Sur Amazon Prime à compter du 2 novembre

Terreur 404

Photo courtoisie

Après une première saison couronnée de succès ici comme ailleurs (elle a d’ailleurs remporté le Grand Prix du jury au Webfest de Berlin), la série d’épouvante de Samuel Archibald, William S. Messier et Sébastien Diaz revient avec sept autres épisodes dans lesquels notre dépendance aux nouvelles technologies vire au cauchemar. Souvent qualifiée de Black Mirror québécois, Terreur 404 a récemment été vendue en France.

► Sur ICI Tou.tv à compter du 31 octobre

House of Cards

Photo courtoisie

On sait bien peu de choses sur cette sixième saison du thriller politique, sinon que Kevin Spacey n’en fera pas partie. L’acteur a été renvoyé après avoir été la cible de nombreuses allégations d’agression sexuelle. Netflix nous a donné une petite idée du sort réservé au personnage du comédien dans une courte bande-annonce mise en ligne au début du mois. Frank Underwood serait mort et enterré, alors que Claire (Robin Wright) serait plus d’attaque que jamais pour parvenir à ses fins.

► Sur Netflix à compter du 2 novembre

Léo

Photo courtoisie, Vidéotron

Inspirée de deux pièces de théâtre de Fabien Cloutier, cette série de 12 épisodes relatera le parcours de Léo (Fabien Cloutier), un grand adolescent de 40 ans qui décide de prendre sa destinée en main.

Mario Jean, Simon Lacroix, Guillaume Cyr et Didier Lucien camperont les collègues de travail du héros, tandis que Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et Sonia Cordeau joueront ses cousins.

► Sur Club illico à compter du 15 novembre

Bébéatrice

Photo courtoisie

Les personnages du livre à succès #bébéatrice d’Eric Godin et Béatrice Lepage s’animent dans BÉBÉATRICE, une série proposant les réflexions d’une petite fille de 4 ans et demi qui n’a pas la langue dans sa poche. Avec les voix de Mélissa Desormeaux-Poulin, Guillaume Lambert, Muriel Dutil, Élia St-Pierre et – bien entendu – Guy A. Lepage, le véritable père de Bébéatrice.

► Sur ICI Tou.tv en novembre

Plan B

Photo courtoisie

Après une première saison mettant en vedette Louis Morissette et Magalie Lépine-Blondeau, Plan B revient sur Véro.tv avec six épisodes articulés autour du personnage de Florence (Sophie Lorain), une animatrice de radio qui voit son univers basculer quand sa fille de 15 ans commet l’irréparable. Elle recourra alors aux services spatiotemporels de Plan B pour corriger le tir et sauver sa fille. Signée Jean-François Asselin et Jacques Drolet, cette deuxième saison met également en vedette Luc Guérin, Tammy Verge, Alex Godbout, Émi Chicoine et Steve Gagnon.

► Sur ICI Tou.tv Extra en novembre