Élodie Grenier, Gabrielle Fontaine et Jean-François Pronovost se souviendront longtemps du jour où Télé-Québec a révélé qu’ils étaient les nouveaux visages de Passe-Partout. C’était le 17 mai dernier. Un jeudi. Quand la nouvelle est sortie, en début d’après-midi, le téléphone d’Élodie Grenier (Passe-Partout) s’est enflammé. « J’ai ouvert mon Facebook et j’ai failli faire une crise d’angoisse, raconte la comédienne en entrevue au Journal. J’avais des tonnes de messages ! »

Au volant lors du moment de vérité, Jean-François Pronovost (Passe-Montagne) savait que l’annonce allait faire grand bruit. Après tout, celle du retour de l’émission, effectuée quelques mois plus tôt, avait défrayé la chronique à travers la province. L’acteur ignorait toutefois combien ça l’affecterait.

« On pouvait s’en douter, mais le vivre, c’est une autre histoire. C’est vertigineux quand ça arrive. On réalise que c’est vrai : on s’est embarqué là-dedans. C’est comme un gros saut en parachute. »

Enfin, le torrent de réactions a pris Gabrielle Fontaine (Passe-Carreau) par surprise, avoue timidement la principale intéressée. « Je ne m’y attendais pas du tout. Je n’avais pas réalisé... Beaucoup de gens me disaient : “Ça va être intense.” Et chaque fois, je répondais : “Ah oui ?” J’étais un peu naïve, je crois. Parce qu’à bien y repenser, bien entendu qu’il allait y avoir des réactions ! Passe-Partout a tellement marqué le Québec. Cela dit, c’était super agréable. Ça crée un beau buzz et c’est ce qu’il faut pour lancer une nouvelle série. »

Prendre son temps

La nouvelle mouture de Passe-Partout, qui comptera également sur Danielle Proulx (Grand-Mère) et Widemir Normil (Fardoche), prendra l’antenne cet hiver. Le blitz de tournages a officiellement commencé lundi, un mois après l’enregistrement d’un épisode pilote qui a passé le test du « focus group », c’est-à-dire qu’Attraction Images et Télé-Québec l’ont présenté à quelques enfants pour observer leur réponse.

« La production prend son temps, souligne Gabrielle Fontaine. Ils veulent s’assurer que tout est beau... avec beaucoup de respect. C’est rassurant. Ça met toutes les chances de notre côté pour obtenir un bon résultat. »

Une version « actualisée »

Quand vient le temps de discuter du nouveau Passe-Partout, Télé-Québec parle d’une version « actualisée », mais fidèle à l’esprit de l’original, atterri en ondes au tournant des années 1970 et 1980. Les marionnettes seront de retour, tout comme les comptines qu’une génération entière d’adultes connaît encore par cœur.

Quant aux costumes du trio, malgré quelques changements, ils rappellent beaucoup ceux portés par Marie Eykel, Claire Pimparé et Jacques L’Heureux. Le nœud papillon de Passe-Montagne répond d’ailleurs toujours présent.

« La première fois que j’ai mis la version finale du costume, les conceptrices ont pris un pas de recul, déclare Jean-François Pronovost. Elles avaient les yeux pleins d’eau. C’était super émouvant comme moment. »

Les choses se sont passées plutôt différemment quand Élodie Grenier a étrenné les habits de Passe-Partout. Cet instant inoubliable où tout le monde retient son souffle, de peur de briser la magie, la comédienne ne l’a pas vécu.

« C’était pendant la canicule. Il faisait 40 degrés. J’avais attrapé la grippe, j’étais fiévreuse, pis on essayait des versions manches longues avec col coulé. Je pensais que j’allais m’évanouir ! » s’exclame-t-elle en riant.

« On s’est approprié les personnages »

Aux dires de Gabrielle Fontaine, le costume de Passe-Carreau l’a aidée à « trouver l’énergie » du personnage, qui continuera à développer la motricité des poussinots et poussinettes, tout comme Passe-Montagne poursuivra son exploration du langage.

« On s’est approprié les personnages, dit-elle. On n’a pas essayé de copier Marie Eykel, Claire Pimparé et Jacques L’Heureux. C’est notre interprétation. C’est notre sensibilité. »

« Ça n’aurait pas été intéressant de refaire la même chose, renchérit Élodie Grenier. Parce qu’on est issus d’une génération différente, on aborde les enfants d’une autre manière. Et c’est bien comme ça. »

Jean-François Pronovost (Passe-Montagne)

Finissant de l’École nationale de théâtre du Canada en interprétation (2012).

À la télé, il a joué dans O’ (2017-2018) et Tactik (2013).

Élodie Grenier (Passe-Partout)

Finissante du Conservatoire d’art dramatique de Québec (2014).

À la télé, elle apparaîtra au générique des Invisibles cet hiver à TVA.

Gabrielle Fontaine (Passe-Carreau)

À la télé, elle a joué dans L’heure bleue (2017), Subito texto (2013-2016), Trauma (2012) et Virginie (2010).

Au théâtre, elle a fait partie de la distribution de Fame (2018), la comédie musicale mise en scène par Serge Postigo.

Également à surveiller

Passe-Partout n’est pas la seule nouveauté jeunesse du calendrier 2018-2019. Voici quelques titres à surveiller.

Les sapiens (Du lundi au vendredi à 7 h 30 à Radio-Canada)

Photo courtoisie

Décrite comme « une comédie de situation folle et absurde » par Dominique Chaloutl, la grande patronne des programmes à Radio-Canada, cette série s’adresse aux 9 à 12 ans. On brosse le portrait de deux clans rivaux au temps préhistorique : les Pierre et les Roc. La distribution est composée de nouveaux visages (Cynthia Trudel, Christophe Payeur) et d’acteurs connus (Florence Longpré, Geneviève Schmidt). Soulignons que plusieurs personnalités connues effectueront des apparitions en cours de saison.

Mehdi & Val (Du lundi au vendredi à 7 h à Radio-Canada)

Techniquement, Mehdi & Val n’est pas une nouveauté. La série moyenâgeuse, qui raconte les aventures temporelles de Mehdi (Clifford Leduc-Vaillancourt) et Valérie (Marilou Forgues), est effectivement entrée en ondes en janvier. Mais puisqu’elle passe en mode quotidien cet automne, on peut parler de formule inédite. Destinée aux 6 à 10 ans, cette série qui marie humour et action, mélange non seulement les époques, mais également les différences.

Coucou (coucou.telequebec.tv)

Une nouvelle plateforme jeunesse s’adressant aux 3 à 5 ans sur laquelle on trouve du contenu vidéo, des jeux, du coloriage et des comptines. « Les jeunes continuent d’être une priorité pour Télé-Québec, déclare le directeur général des programmes du réseau, Denis Dubois. On doit leur proposer une offre solide de contenu francophone ancré dans notre culture. »

Squat (squat.telequebec.tv)

Photo courtoisie

Une autre plateforme numérique de Télé-Québec, cette fois destinée aux 6 à 12 ans. Squat se présente comme un fil d’actualité visant à recueillir les réactions des jeunes. On y trouve également des productions originales comme Swag, une série de capsules humoristiques animées, Les mouches et Off, deux séries de fiction, et Pourquoi, des capsules scientifiques pilotées par Marianne Desautels-Marissal.