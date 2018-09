Parmi les nombreuses nouveautés à entrer en ondes cet automne, Révolution est sans contredit la plus attendue. Pas étonnant que TVA l’ait programmée le dimanche soir, un créneau réservé aux gros canons des grands réseaux. Les firmes spécialisées en placement média s’entendent également pour dire que Révolution cartonnera. Selon les prédictions de Cossette, la compétition de danse se hissera au deuxième rang du palmarès des émissions les plus regardées cet automne, derrière Unité 9.

Pour savoir si Révolution passera la rampe et comblera les téléspectateurs, nous avons sondé une personne experte en téléréalités dansantes, Jean-Marc Généreux. Certes, son jugement sera probablement biaisé puisque son nom apparaît au générique du rendez-vous à titre de « maître » aux côtés des Twins, un duo de danseurs urbains français ayant collaboré avec Beyoncé, et Lydia Bouchard, une ex-metteure en scène au Cirque du Soleil, mais n’empêche. Sommité en ballroom, le chorégraphe québécois participe activement aux deux plus grands formats du genre au monde : So You Think You Can Dance aux États-Unis et Danse avec les stars en France.

« Si les gens veulent du talent, ils vont être servis, déclare Généreux en entrevue. J’en parle et j’en ai des frissons. Mais les gens doivent s’attendre à quelque chose de nouveau. Quelque chose de différent de tout ce qui s’est fait ailleurs. »

Revisiter la roue

La grande particularité de Révolution, c’est son système de 128 caméras numériques. Disposées en cercle, elles permettent de juger la danse sous tous les angles en proposant des images à 360 degrés. Jean-Marc Généreux qualifie cet outil de « révolutionnaire » (jeu de mots volontaire).

« C’est une nouvelle façon de décrypter des performances de danse, soutient le coach et juré. On n’a pas réinventé la roue, mais on l’a revisitée. Et surtout, on l’a amenée au Québec. »

Selon ses dires, le bassin de danseurs de talent québécois est tellement grand que Révolution pourrait rester en ondes pendant plusieurs années.

« Avant, on n’avait pas de Ligue nationale de danse au Québec. Maintenant, c’est chose faite. Pour montrer ton talent, tu n’as plus besoin d’aller à Los Angeles, New York ou Toronto. Tu peux rester chez toi. »

Inconnu

Jean-Marc Généreux est particulièrement heureux de profiter enfin d’une belle visibilité au Québec. Très populaire en France grâce à Danse avec les stars, le concours télévisé auquel il participe comme juré depuis 2011, le champion de ballroom originaire de Longueuil s’est toujours décrit comme « le plus connu des inconnus » dans son pays. Cette situation risque de changer drastiquement au cours des prochains mois, tout dépend des cotes d’écoute de Révolution.

« C’est le fun d’aller coucher chez soi le soir après avoir travaillé toute la journée, souligne ce père de deux enfants, qui s’est rendu à Paris cette semaine pour prendre part à plusieurs activités promotionnelles pour TF1. Je suis hyper choyé de gagner ma vie partout. Mais ce n’est jamais facile de travailler sur deux continents. Pour la famille, particulièrement. »

Chance

Jean-Marc Généreux croit fermement aux chances de succès de Révolution. Les récentes contre-performances de Danser pour gagner, la compétition de danse urbaine en équipe de V retirée des ondes après une seule saison en raison de cotes d’écoute décevantes, n’ont pas tempéré son enthousiasme.

« Danser pour gagner, c’était un très bon show. C’était une belle plateforme pour les crews du Québec. Mais ils présentaient qu’une seule forme de danse. Nous, c’est tous les styles et tous les âges. On a reçu des krumpers, des b-boy, des danseurs de salsa, de tango, de danse contemporaine... On ratisse large. »

Signalons qu’une troupe qui s’est signalée à Danser pour gagner l’hiver dernier s’est présentée aux auditions de Révolution cet été. Et elle a été reçue à bras ouverts. « Ce n’est pas une deuxième chance ; c’est une chance différente, souligne Jean-Marc Généreux. Comme danseur, tu veux toujours évoluer. Ces expériences vont leur permettre de grandir. »

Avec émotions

Bien qu’on mette beaucoup l’accent sur l’aspect technique de Révolution, la compétition comportera également de grands moments d’émotion, assure Jean-Marc Généreux. Certains téléspectateurs pourraient se surprendre à verser une larme durant certaines prestations.

« La musique, c’est un support incroyable, mais quand tu ajoutes la danse, tu ajoutes une troisième dimension. Où les mots arrêtent, les gestes les complètent. »