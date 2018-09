Sarah-Jeanne Labrosse ose les «espadrilles de papa» que toutes les vedettes s’arrachent

Que ce soit les espadrilles de papa ou la version plus chunky, il est impossible de passer à côté de ces chaussures que toutes nos stars préfs portent cette saison.

Capture d'écran story Instagram de Sarah-Jeanne Labrosse

Eh oui, même Sarah-Jeanne Labrosse n’a pas pu résister à la tendance en les arborant avec son jogging Le Chalet. Tellement cool!

Pour faire changement des dad shoes tirés des années 90, cet automne, on verra partout une version revisitée de ces espadrilles de sport signature, mais cette fois-ci, avec moins d’amplitude et vraiment plus flash. YAS!

Pour un look vraiment «flawless», portez une robe néon comme Hailey Balwin au bowling, histoire d’attirer tous les regards.

Ou tout simplement, faites comme Dua Lipa et optez pour le style monochrome en jogging pour une sortie du dimanche avec votre petit copain. Oui!



Voici où acheter LA paire de chaussures que toutes les vedettes portent:

Espadrilles Falcon d’adidas Originals, 140 $, adidas.ca

