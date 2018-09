Sir Montcalm B&b: Oasis de paix au centre-ville

Le calme et la tranquillité nichent au cœur du quartier Centre-Sud à Montréal au Sir Montcalm B&B. Le confort s’y trouve également pour le plus grand bonheur des invités.

On loge au Sir Montcalm B&B, en plein cœur du centre-ville de Montréal en profitant de la tranquillité que les propriétaires, André Bergeron et Yvon Jussaume, ont su préserver dans leur gîte. À deux pas de l’action de la rue Sainte-Catherine, on entend souvent les chants des oiseaux en fin de journée. Et aussi parfois le silence !

Des chambres parfaites

À l’étage, le gîte propose trois chambres (lit double ou grand lit), une suite et un loft (grand lit) chaleureux disposant tous d’une salle de bain privée avec bain et/ou douche. Les matériaux de qualité utilisés pour rénover les pièces leur donnent beaucoup de classe et de style. La décoration est invitante et chaleureuse. Le loft et la suite sont spacieux tout comme les chambres, même si elles demeurent plus petites. Le confort reste indiscutable. Le loft est particulièrement apprécié pour son espace cuisine privé pratique (four à micro-ondes, four grille-pain, cafetière, frigo compact) et son comptoir repas.

Photo Annie Girard

À l’étage, les invités de la suite et du loft ont une vue sur la splendide cour intérieure depuis les pittoresques balcons à la Roméo et Juliette. Le grand espace intérieur, accessible à tous, permet de regarder la télévision, d’écouter de la musique, de relaxer et de bavarder au grand fauteuil modulaire ou à la table. À l’automne, on apprécie le foyer. Il est aussi possible de préparer ou réchauffer des repas au comptoir et de les prendre tout près.

Photo Annie Girard

Déjeuner dehors

Quoi de mieux que commencer la journée en prenant le déjeuner à la terrasse au rez-de-chaussée lorsque la température le permet encore. Confortablement nichés au comptoir de la terrasse, les invités le prennent en admirant la luxuriante végétation de la cour et en savourant le calme environnant. Un nouveau plat est proposé chaque matin. Les œufs à la bénédictine, le pain doré, l’omelette, les croissants et autres sont savoureux et accompagnés de fruits ainsi que de boissons.

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 169 $ incluant le déjeuner.

Services

Chaque chambre possède une télévision, des pantoufles, des peignoirs et un tire-bouchon ! On bénéficie d’un rangement sécuritaire pour les vélos. Sur la terrasse, on utilise le barbecue pour cuire des grillades qu’on déguste au comptoir dans la cour ou à la table à l’étage.

Activités sur place

On accède en tout temps à la belle terrasse intime pleine de verdure. À l’étage, le balcon extérieur avec ses fauteuils et ses chaises longues prédisposent au repos.

Activités tout près

On se rend sur la rue Sainte-Catherine pour profiter de l’ambiance, des terrasses ainsi que des restos du coin.

Coordonnées

Sir Montcalm B&B

1453, rue Montcalm

Montréal (Québec)

H2L 3G9

Téléphone : 514 522-7747

www.sirmontcalm.com