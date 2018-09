Un condo montréalais vendu 7 M$

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Un penthouse d’une tour du centre-ville vendu 7 M$

Capture d'écran, Sotheby’s Realty

Un condo a trouvé preneur au centre-ville de Montréal pour la coquette somme de 7 millions $. Le condo est situé dans une tour de prestige avoisinant le square Victoria. L’acheteuse, actuellement une résidente de l’Ontario, est vice-présidente d’une firme qui regroupe 11 concessionnaires automobiles différents. Les marques représentées par cette firme incluent entre autres BMW, Lexus, Acura, Honda, Toyota, Mini et Subaru. L’acheteuse possède une autre résidence de 1,7 million $ dans les Laurentides. « Soyez au sommet du monde dans ce penthouse luxueux avec vues panoramiques 360 degrés et 1100 pi2 de terrasse privée. Plus de 5600 pi2 avec entrée séparée pour un “bureau à domicile”/suite d’invité », décrit un courtier.

L’avocat William Brock vend sa résidence à des Chinois

Photo d'archives, Kassandra Martel

Me William Brock et sa conjointe, l’avocate Maryse Bertrand, ont vendu leur résidence de Westmount pour 3,3 millions $. L’acheteur est représenté par Ping Jian et possède déjà des résidences à Westmount et à Pékin, en Chine. Me Brock travaille au sein du cabinet montréalais Davies Ward Phillips & Vineberg.

Vague d’achats chez Arianne Phosphate

Plusieurs initiés de la minière Arianne Phosphate, qui souhaitent développer une mine d’apatite dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ont procédé à des achats cette semaine. Le grand patron, Brian Richard Ostroff, a porté sa participation personnelle dans l’entreprise à plus de 270 000 $, alors que le v.-p. exécutif, Dominique Bouchard, a acheté pour près de 10 000 $ d’actions. Le titre de l’entreprise est en chute de 31 % depuis le début de 2018.

Vente chez Neptune Technologies

Jacqueline Khayat, v.-p. ventes chez Neptune, a vendu pour un peu plus de 50 000 $ d’actions de l’entreprise. Le titre de Neptune est en hausse de 70 % depuis le début de l’année. L’entreprise a effectué un virage pour produire du pot.

La nouvelle Z4 M40i de BMW dévoilée

Photo courtoisie, BMW

Le constructeur allemand BMW a dévoilé la première édition de son très attendu modèle Z4 M40i. Par rapport à la Z4 déjà sur le marché, les lignes sont décrites comme plus angulaires et agressives. Le prix n’a pas encore été divulgué.