Depuis 2012, Paul Daraîche connaît un succès sans précédent à la grandeur du Québec. Épaulé par Mario Pelchat, le chanteur country, qui roulait sa bosse depuis plusieurs décennies déjà, a écoulé plus de 200 000 albums en quelques années seulement. Et voilà qu’il est de retour avec un nouveau disque de chansons originales très chères à son cœur.

« Je pensais prendre un “break” pour mes 70 ans. Je me suis fait avoir en ta... ! » Au bout du fil, Paul Daraîche rigole en parlant de son rythme de vie plutôt essoufflant, gracieuseté de son récent succès populaire.

À 71 ans, le chanteur country lance un nouvel album, Ma maison favorite, qu’il promènera partout à la grandeur de la province pour les deux prochaines années. Et la retraite n’est aucunement dans les plans pour la suite.

« Je viens de signer un nouveau contrat avec Mario Pelchat pour trois albums, incluant celui-là, d’une durée de cinq ans, dit-il. Peut-être qu’à 76 ans, il va me lâcher un peu ! (rires) »

Avec ses enfants

Ce nouveau disque se veut le premier de chansons originales pour Paul Daraîche en plus d’une décennie. « Ça fait dix ans que je ramenais mes grandes chansons du country qui n’étaient pas encore connues du grand public, dit-il. Je suis vraiment excité de faire de nouvelles chansons. »

Sur l’album, Paul Daraîche s’est fait plaisir en enregistrant trois duos avec trois de ses quatre enfants. « C’est un rêve que j’avais depuis longtemps, dit-il. Ça fait déjà quelques années qu’ils travaillent avec moi. »

Alors que son fils Mathieu se tient loin du milieu culturel, c’est une autre histoire pour Katia (44 ans), Émilie (27 ans) et Dan (26 ans).

« Dan et Émilie m’ont toujours accompagné en tournée depuis qu’ils sont tout petits, dit Paul. Ils ont pogné la piqûre. Comme moi, ils n’ont pas de plan B autre que la musique. Katia, elle, a un travail très sérieux de traductrice à l’Institut Nazareth et Louis-Braille. Mais elle devrait pouvoir recommencer à me suivre en tournée. »

Une chanson sur le suicide

Sur l’album, on retrouve entre autres des chansons de Luc De Larochellière et Nelson Minville (« ce sont des gars vraiment prolifiques ») ainsi qu’une d’Éric Maheu, du groupe Kaïn (« un vieux chum avec qui je vais chanter au Mexique l’hiver »). Le disque comprend aussi la touchante Qu’est-ce qui t’a pris ?, de Benjamin Bessette. La pièce aborde le difficile thème du suicide.

« Quand j’avais 20 ans, jamais on n’entendait dire qu’un jeune s’était suicidé, dit Paul Daraîche. Ça n’arrivait pas. Moi, j’avais plein de rêves. Je voulais vivre ! J’avais toute la vie devant moi. Même si je n’ai personne de mon entourage qui s’est suicidé, je trouvais le texte de Benjamin Bessette très prenant. Tant mieux si ça peut aider quelqu’un... »

Fumeur invétéré

Après plus de 50 ans de carrière, Paul Daraîche assure avoir encore une bonne santé. Fumeur invétéré depuis l’âge de 16 ans (« je fume un petit paquet et demi par jour »), le chanteur décrit comme « un vrai miracle » le fait que sa voix soit encore bonne aujourd’hui. « J’ai souvent essayé d’arrêter de fumer, mais je ne suis pas capable. Et là, j’ai décidé d’arrêter de me stresser avec ça. Peut-être qu’un jour, quand je serai plus relax, je vais réussir.

« J’ai essayé les cigarettes électroniques et ça allait bien, car je fumais juste quatre cigarettes par jour, poursuit-il. Mais quand je suis allé à Cuba pour travailler, ç’a pris 12 heures et j’avais deux paquets de cigarettes dans les poches ! Là-bas, on a le droit de fumer partout. À mon retour, j’ai lâché la “vapoteuse”. C’est à cause des Cubains que j’ai rechuté ! (rires) »

►Le nouvel album de Paul Daraîche, Ma maison favorite, est sur le marché. L’artiste sera en spectacle un peu partout au Québec tout l’automne. Pour les dates : facebook.com/pg/PaulDaraiche/events.