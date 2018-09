Une cidrerie mise sur Kickstarter

Les investisseurs en capital de risque sont de plus en plus présents dans le démarrage et l’expansion des entreprises d’ici et d’ailleurs. Régulièrement, Le Journal recense les investissements marquants.

Verger Hemmingford lance une campagne sur Kickstarter

Photo courtoisie

Le couple derrière les marques québécoises bien connues comme Neige, Dégel et Frimas, François Pouliot et Stéphanie Beaudoin, lance une campagne de financement participatif pour s’acheter des cuves. Il y a deux mois, après un rachat forcé, le couple dit avoir tout perdu : investissements, inventaires, équipements et même les marques qu’ils ont fondées. Résultat, ils font aujourd’hui appel au public pour amasser 50 000 $ sur Kickstarter.

Une vingtaine d’emplois à Stradigi AI

Photo courtoisie

Stradigi AI va embaucher une vingtaine de personnes à ses bureaux de Montréal, dont certaines prendront ensuite le chemin de leurs nouveaux bureaux de Toronto une fois formées. La jeune entreprise qui a signé un partenariat avec l’accélérateur de start-ups de Berlin leAD, en juillet dernier, franchira bientôt le cap des 120 employés. Elle veut percer le marché brésilien début 2019.

Des minimaisons pour Groupe EVEX

La start-up immobilière de L’Assomption Groupe EVEX s’apprête à lancer un projet de minimaisons de 25 millions $ à Saint-Donat au cours des prochaines semaines. Son parc immobilier actuel de 24 millions $ va doubler avec ce nouveau projet. La PME qui a vu le jour l’an dernier comptera bientôt une vingtaine d’employés. Son chiffre d’affaires s’élève à plus de 15 millions $ cette année.

Uber choisit Toronto

Après LG il y a quelques semaines, c’est au tour d’Uber de choisir Toronto plutôt que Montréal pour son expertise en intelligence artificielle. Uber va investir 200 millions $ sur cinq ans dans un pôle d’ingénierie et dans l’agrandissement d’un centre de recherche. La multinationale souhaite attirer les meilleurs ingénieurs au monde grâce à ce projet qui doit voir le jour l’an prochain.

Hardbacon s’associe avec Desjardins

Photo Chantal Poirier

La fintech québécoise Hardbacon s’associe à Desjardins Courtage en ligne pour offrir son application à ses clients... tout en laissant la porte grande ouverte à des partenariats avec d’autres institutions. Le PDG Julien Brault est ravi de pouvoir présenter son outil aux 105 000 clients de Desjardins. Il vise notamment ses 13 000 clients âgés de 18 à 30 ans.