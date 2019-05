Un premier programme Esports-études au Canada

L’école Édouard-Montpetit, de la Commission scolaire de Montréal, proposera à l’automne 2019 un programme Esports-études pour les jeunes passionnés de jeux vidéo.

Lancé en collaboration avec l’Académie Esports de Montréal, le programme comportera les mêmes avantages que les programmes de sports plus traditionnels, dont l’amélioration de la santé physique et psychologique, la socialisation et le renforcement du sentiment d’appartenance dans un milieu motivant.

Le projet favorisera les pratiques saines et structurées du jeu vidéo, peut-on lire dans le communiqué. Ce dernier explique aussi que l’encadrement et l’éducation sont d’excellents moyens de prévention contre la cyberdépendance et la cyberintimidation.

Bien qu’il soit semblable dans sa formule, ce programme n’est pas un programme sport-études. L’Esport n’est toujours pas reconnu comme un sport au Québec, malgré la popularité des événements tels que le LAN ETS depuis plus de 15 ans et le tournoi mondial Dreamhack qui a tenu sa deuxième édition montréalaise ce mois-ci.

Les premières inscriptions seront ouvertes le 30 septembre lors de la journée portes ouvertes à Édouard-Montpetit pour le lancement du programme plus tard en 2019.