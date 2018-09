Voici une plage cachée à découvrir si vous allez en Italie un jour

Connaissez-vous la Sardaigne? C’est une grande île italienne célèbre pour ses magnifiques eaux turquoise.

Elle est située en Méditerranée, juste sous la Corse.

Parmi les plus beaux endroits de la Sardaigne se trouve Cala Luna, une crique cachée dans le golfe d’Orosei, au pied de hautes falaises.

Cette crique (ou cala) est dotée d’une plage de sable doré, mais surtout d’une série de cavernes dans lesquelles on peut faire une pause du soleil tout en regardant la mer ou en dégustant un pique-nique.

L’endroit est totalement digne d’un film! D’ailleurs, il a déjà servi de décor au cinéma. On voit notamment Cala Luna dans le remake de Swept Away (À la dérive, 2002) mettant en vedette nulle autre que Madonna. (Un pur navet, à en croire les critiques de l’époque, mais bon...)

Cala Luna est bien connue, mais elle n’est pas particulièrement facile d’accès. Aucune route ne s’y rend. Pour y aller, on a deux options: parcourir un sentier de randonnée difficile pendant quelques heures ou bien monter à bord d'un bateau ou d'un kayak.

Plusieurs excursions d’une journée à bord de petits ou grands bateaux sont offertes aux visiteurs. Une autre option est de louer son propre «Zodiac». C’est possible même si on n’a aucun permis de navigation (du moins quand la mer est calme) et c’est génial!

Cala Luna est loin d’être le seul endroit spectaculaire du golfe d’Orosei. Parmi les beaux sites que vous verrez lors d’une journée en bateau, il y a:

– Cala Goloritze

– Cala Fuili

– Cala Mariolu

– Grotta Del Bue Marino

Quant au reste de la Sardaigne, on vous confirme que ce n’est pas moche non plus.

Il s’agit d’une île aride et montagneuse parsemée de villes médiévales colorées, de routes sinueuses, de sentiers de randonnés et d’une multitude de plages de sable clair. En plus, on y trouve des sites archéologiques à la tonne et on y mange et boit divinement bien – Italie oblige!

Si vous avez envie d’en savoir plus, le site de l’office de tourisme est un bon début.

