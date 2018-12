Ce manège en pleine forêt près de Montréal est l’activité parfaite à faire cet hiver

Si vous n’avez pas vraiment envie de rester sur votre divan à boire du chocolat chaud en écoutant des films quétaines de Noël, c’est à Saint-Saveur que vous devez aller.

Le Sommet Saint-Sauveur a un manège en pleine forêt qui vous permet de dévaler les pentes à une vitesse de 35 km/h.

Le parcours fait 1,5 km de long et vous pouvez l’essayer en solo ou en duo.

Le manège s’appelle le Viking et fait partie du Parc F.U.N du Sommet Saint-Sauveur



Il est possible de faire ce manège, tout comme celui de la tyrolienne de 43 mètres de hauteur, à longueur d’année, mais il y a vraiment un petit «thrill» de plus en hiver on dirait!

Voilà un façon de plus de combler vos journée de congé et profiter de l’hiver!



Sommet Saint-Sauveur

350, avenue Saint-Denis, Saint-Sauveur

