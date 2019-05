Sony va enfin permettre le «cross-play» de Fortnite sur la PS4

Réjouissez-vous, fans de la PlayStation 4: Sony active enfin le cross-play entre sa console et les consoles Switch et Xbox pour Fortnite. Alléluia.

Ceci n’est pas qu’une bonne nouvelle pour les gamers qui veulent jouer avec leurs amis, mais aussi pour ceux qui aiment changer de console de temps en temps. Les joueurs devaient auparavant créer un compte séparé pour la PS4 et ne pouvaient pas poursuivre leur progrès sur la Xbox ou Switch.

Avec un open beta, qui commence aujourd’hui, Sony permet le cross-play entre la PS4 et Android, Nintendo Switch, iOS, Xbox One, Microsoft et Mac.

Au début du mois de septembre, le PDG de Sony Kenichiro Yoshida déclarait que la meilleure expérience Fortnite était sur la PlayStation 4 pour expliquer la raison pour laquelle l'option avait été bloquée. Visiblement, Sony a changé de position.

C’est John Kodera, directeur chez Sony, qui a annoncé le changement sur le blogue officiel de PlayStation. Kodera y explique que la possibilité du cross-play peut vraiment ajouter à l’expérience du gameur:

«Aujourd’hui, les communautés de certains jeux ont évolué à un tel point que les expériences cross-play ajoutent une valeur importante pour les joueurs. En reconnaissance de ceci, nous avons fait une analyse complète des mécaniques d’affaires pour nous assurer que l’expérience PS4 soit intacte...», a-il déclaré dans son communiqué.

On ne sait toujours pas si d’autres jeux seront ajoutés au cross-play PS4, mais Kendera promet de tenir la communauté à jour en ce qui concerne «l’avenir pour d’autres titres».