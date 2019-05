14 cafés trop beaux en banlieue de Montréal à mettre sur votre «bucket list»

La tendance des cafés thirdwaves est plus forte que jamais, et certains des plus beaux établissements où faire le plein de caféine se trouvent à l’extérieur de Montréal.

Si vous avez envie de découvrir de nouvelles adresses et de partir à l’aventure à l'extérieur de la ville, voici 14 cafés à essayer!

1. Café Pistache

563, avenue Victoria, Saint-Lambert

2. N Latté

247, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil

3. Victoria Café

45, rue Principale, Châteauguay

4. Mikko espresso & boutique

403, rue Main, Hudson

5. Victor Rose espresso bar

15C, rue Cartier, Pointe-Claire

6. Le 3e lieu

213, rue Saint-Jean, Longueuil

7. Saint-Laurent Café

578, rue Saint-Charles, Boucherville

8. Henri James Café

75, rue Madden, suite 110, Valleyfield

9. Cafexo

358, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion

10. Le Guichet – café à emporter

2370, rue Galt, Sherbrooke

11. Den café et boulangerie

121, rue Donegani, Pointe-Claire

12. Webster café

20, rue Webster, Saint-Lambert

13. La Chopinerie

64, rue Nicholson, Valleyfield

14. Halte café + apéro

1490 rue Chambly, Longueuil

Avez-vous d'autres cafés à nous faire découvrir dans votre région? Inscrivez-les en commentaires!

