De plus en plus de femmes abandonnent la pilule

Effets secondaires*

« J’ai pris 7 pilules en 9 ans. Quand j’avais trop d’effets, les médecins me donnaient une autre pilule. J’ai essayé toutes les marques populaires. On dirait que c’est toujours la responsabilité de la femme de se protéger. Et en plus, nous devons subir les effets. » – Marie-Michelle Gouveia, 29 ans, Châteauguay Photo Le Journal

« La pilule, c’est fini pour moi. Je l’ai prise pendant 15 ans. J’avais des migraines qui pouvaient durer plusieurs jours. Je n’avais pas vraiment de libido. En vieillissant, les symptômes sont devenus pires et contraignants. Depuis que je l’ai arrêtée, je me sens beaucoup mieux. On m’a recommandé le stérilet. Il fonctionne de mieux en mieux. C’est difficile de trouver quelque chose. » – Karine Bélanger, 36 ans, Saguenay–Lac-Saint-Jean Photo Le Journal

« Tout allait bien avec la pilule. Puis j’ai eu une fracture à la cheville et on m’a posé un plâtre. Mon médecin ne m’a jamais demandé d’arrêter ma contraception parce qu’une thrombophlébite c’est rare, m’a-t-elle dit. Mais un caillot s’est formé dans ma jambe. J’ai dû insister pour qu’on enlève mon plâtre. » – Cynthia Gauthier, 30 ans, Châteauguay Photo Le Journal

« J’avais deux caillots dans mes poumons. J’avais mal au dos, des palpitations et j’étais essoufflée. J’avais 27 ans, j’étais une athlète de haut niveau. J’avais changé de pilule deux semaines avant mon embolie. J’ai toujours peur que ça revienne. On n’est pas au courant des effets. Il faut en parler. » – Marie-Émilie Perreault, 32 ans, Longueuil Photo Le Journal

« Mon père a fondé en France l’Association des victimes d’embolie pulmonaire et AVC dus à la pilule (AVEP) en 2009 après le décès de ma sœur d’une embolie. Elle avait 17 ans. Mon père a toujours mis en doute les statistiques [...] Avec la vague médiatique, nous avons reçu des centaines de témoignages et on a réussi à faire rallonger la première consultation lors d’un choix de contraception pour les jeunes de 15 à 18 ans dans notre pays. » – Florence Markarian, 36 ans, Saint-Étienne, France Photo Le Journal

« J’ai fait une embolie à cause de la pilule. J’étais pourtant en bonne santé. Je suis restée à l’hôpital et je n’ai pu marcher pendant deux mois [...] Quand j’ai arrêté la pilule, je me suis sentie beaucoup mieux. » – Gabrielle Authier, 27 ans, Montréal