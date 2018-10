Grosse victoire, lourde perte

Tout était trop beau... Une énorme performance des Chiefs, qui ont outrageusement dominé la féroce défensive des Jaguars, a été assombrie par une fracture du péroné pour Laurent Duvernay-Tardif. Heureusement, malgré cette dure nouvelle, la saison du garde québécois n’est pas terminée.

Avec 4 min 26 s à jouer dans ce qui s’est avéré une convaincante victoire des Chiefs par la marque de 30-14, Duvernay-Tardif est tombé au combat sur une course de sept verges du porteur Kareem Hunt. Sur la séquence, un joueur défensif est tombé sur sa jambe et il est demeuré étendu au sol, grimaçant de douleur.

Après la rencontre, l’entraîneur-chef Andy Reid a confirmé la nature de la blessure, sans se prononcer avec exactitude sur la durée de la convalescence. Reid a toutefois laissé entendre que la saison de Duvernay-Tardif n’était pas compromise.

Soupir de soulagement, donc, dans le cas du numéro 76, qui démontre encore une fois cette saison qu’il s’est taillé une place de choix parmi les meilleurs à sa position. On peut l’affirmer sans le moindre chauvinisme.

Duvernay-Tardif réalise match après match des blocs clés et montre de belles dispositions athlétiques qui font que les Chiefs n’hésitent pas à le déployer dans des situations de passes voilées et autres jeux où il est appelé à bloquer plus profondément sur le terrain.

L’ancien des Redmen de McGill subit ainsi sa troisième blessure en quatre saisons comme partant, lui qui a raté quatre matchs l’an dernier en raison d’une blessure au genou. Les Chiefs avaient montré un dossier de 2-2 sans lui.

Performance remarquable

Dommage, car avant cette blessure, tout fonctionnait à merveille pour les Chiefs. L’offensive, malgré les deux premières interceptions cette saison pour leur prodigieux jeune quart-arrière Patrick Mahomes, a fait bouger le ballon à sa guise.

L’ailier rapproché Travis Kelce a été dominant avec cinq réceptions pour 100 verges. À leurs quatre matchs précédents, les Jaguars n’avaient concédé que 14 réceptions et 135 verges au total aux ailiers rapprochés adverses.

C’est une chose pour les Chiefs de se taper des pétarades toutes les semaines, mais de prouver qu’ils peuvent aussi le faire face à une défensive du calibre de celle des Jaguars, c’est qu’il n’y a plus de doute possible sur leur force de frappe.

Défensive opportuniste

Et surtout, la défensive éprouvée des Chiefs a enfin joué un rôle clé dans la victoire avec cinq revirements aux dépens d’un Blake Bortles exécrable.

Les Jaguars se sont bien permis un petit pique-nique aérien en fin de rencontre, mais les dés étaient joués. Voilà qui apaisera quelques craintes au sujet d’une unité ridiculisée depuis le début de la saison.

Ne reste plus à espérer qu’après cette importante victoire, les Chiefs soigneront leur docteur comme il se doit.

Gagnants

Isaiah Crowell

Avec une gargantuesque récolte de 219 verges au sol, le nouveau porteur des Jets a établi un record de franchise. Avant lui, seuls Curtis Martin (2000) et Thomas Jones (2009) avaient franchi ce plateau pour les Jets.

Baker Mayfield

Le quart-arrière des Browns a récolté sa première victoire en carrière comme partant. Le jeune a passé pour 342 verges face à la quatrième meilleure défensive contre la passe et a converti un troisième jeu crucial en prolongation. Pas mal, la recrue !

James Conner

Avec 110 verges au sol, 75 autres sur quatre réceptions et deux touchés, James Conner a été au centre de l’éclosion offensive des Steelers. C’est le genre de match que Le’Veon Bell donnait aux Steelers et que Conner doit donner à son tour.

Les Vikings

Solide effort défensif pour les Vikings à Philadelphie, eux qui peinaient dans ce département depuis le début de la saison. Kirk Cousins continue de réaliser des bijoux avec une pression intense en pleine face.

Graham Gano

Il en fallait pour sauver l’honneur des botteurs lors d’une autre déplorable journée pour cette profession ! Gano a propulsé les Panthers vers une dramatique victoire grâce à un placement de 63 verges. À une petite verge du record !

Perdants

Les Titans

Il faut le faire, quand même ! Perdre un match quand on accorde seulement 82 verges au quart-arrière adverse ! Les Titans ont raté une occasion en or de prendre seuls la tête dans la division sud après la défaite des Jaguars.

Les Packers

Mason Crosby a coûté 10 points aux Packers en frais de bottés ratés, mais il n’est pas le seul coupable. L’offensive a commis trois revirements contre les Lions. Les rumeurs de dissension entre Aaron Rodgers et Mike McCarthy vont repartir de plus belle.

Les Dolphins

Après leur match dans le formol dimanche dernier contre les Patriots, les Dolphins ont implosé en échappant une avance de 17-0. À moins d’un revirement phénoménal de situation, Ryan Tannehill prouve que le successeur de Dan Marino est toujours attendu...

Les Rams

Oui, ils ont battu les Seahawks, mais à fort prix. Les receveurs Brandin Cooks et Cooper Kupp ont tous les deux quitté la rencontre en première demie en raison de commotions cérébrales. Une situation à surveiller cette semaine.

Les Falcons

Qui eût cru qu’après cinq semaines, les Falcons seraient au bord du précipice avec une fiche de 1-4 ? La défensive se fait sauvagement abuser de semaine en semaine. On veut bien leur donner l’excuse des blessures, mais ça fait quand même 121 points accordés en trois semaines...