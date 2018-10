Comme dans le Far West

CHICAGO | Je n’ai pas pu m’empêcher de regarder le combat entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov après ma soirée de travail à la boxe. J’étais trop curieux. On avait droit à deux athlètes de haut niveau et à une rivalité qui était à son maximum.

Khabib a eu le dessus avec un étranglement arrière. Il a réussi sa mission des dernières semaines : forcer McGregor à abandonner avec une prise de soumission.

Puis, il y a eu la disgrâce. Quelques secondes après la confirmation de son triomphe, Nurmagomedov a perdu la tête. Il a lancé son protecteur buccal en direction des entraîneurs de McGregor tout en les invectivant. Les fils se sont touchés et il a sauté par dessus l’octogone pour aller s’en prendre à l’un d’eux. Sa cible ? Dillon Danis, qui n’est pas un enfant de chœur selon plusieurs observateurs du milieu de l’UFC. Une scène surréaliste.

Malgré la présence de plusieurs policiers et gardiens de sécurité, quelques coups ont été échangés. Pendant ce temps, des amis de Khabib, qui sont aussi des combattants, se sont faufilés dans la cage pour frapper McGregor qui était sans défense. Une attaque vicieuse.

Une haine viscérale

Est-ce que ces scènes disgracieuses étaient prévisibles ? Sans aucun doute. La rivalité entre McGregor et Khabib avait dépassé les cadres sportifs durant les semaines de promotion.

Une haine viscérale s’était installée entre les deux combattants, mais également entre leurs clans. Ce n’était pas arrangé avec le gars des vues. McGregor, fidèle à son habitude, a tenu des propos acerbes à l’endroit de Khabib en le traitant notamment de « rat » lors des nombreux événements de presse. Il l’a aussi attaqué sur sa religion et sur sa famille. Ça fait toutefois partie des racines profondes de ce sport.

Ce n’est pas tout le monde qui règle ses différends de la même façon. On l’a vu avec Khabib. Il a réglé ça comme à l’époque du Far West. Ce que je retiendrai de cet affrontement, ce n’est pas sa brillante victoire, mais plutôt l’œil au beurre noir qu’il a infligé à son sport.

Pendant son point de presse, Dana White était furieux, et on peut le comprendre. Toutefois, j’ai trouvé qu’il a manqué de cran. Il attendra les sanctions de la Commission athlétique du Nevada avant d’annoncer les siennes. Il n’a pas voulu confirmer qu’il enlèverait la ceinture à Khabib, même si son comportement n’a pas été digne d’un champion. White aurait dû le suspendre sur-le-champ jusqu’à la fin de l’enquête.

Le Russe d’origine daghestanaise s’est excusé pour ses actions, mais le mal était fait. Ses gestes lui coûteront très cher, et ses sanctions seront méritées.

Pour sa part, le UFC subira les contrecoups de cette mascarade sur la place publique. Ses dirigeants devront prendre une partie du blâme pour ce qui est arrivé.

Ils ont tout fait pour faire grimper l’intensité entre les deux combattants dans le but de faire des millions de dollars avec cet événement.

Par exemple, White a annoncé des recettes de 17 millions $ seulement avec la vente des billets au T-Mobile Arena. Au chapitre des chiffres des ventes de la télévision à la carte à travers le monde, on peut penser que ce montant sera décuplé.

Est-ce que le patron Dana White fera son mea culpa avec de tels revenus ? Il ne faut pas rêver.

Changement de plan pour GSP ?

Ce qui nous amène à Georges St-Pierre. Il n’était pas à Las Vegas pour assister au combat. « GSP » était plutôt dans un événement caritatif à Toronto. Sage décision.

Il a déjà déclaré qu’il souhaiterait affronter le gagnant du duel McGregor-Nurmagomedov. Maintenant, que va-t-il arriver avec ce projet ?

Si Khabib est suspendu pour une longue période, ça va tomber à l’eau. Dommage, parce que j’aurais aimé voir un duel entre ces deux champions.

S’il souhaite disputer un dernier duel en carrière, St-Pierre devra trouver un nouvel adversaire qui saura l’allumer. Et ça, ce n’est pas évident à trouver.