L’automne s’étire dans Lanaudière

Après l’Action de grâce, ce n’est pas fini. Dans la région de Lanaudière où l’automne semble s’étirer, il reste encore de belles escapades à faire.

À Saint-Jean-de-Matha, par exemple, à seulement une heure de Montréal, on a droit à un panorama exceptionnel derrière l’auberge La Montagne Coupée, à partir d’un belvédère. Tant qu’à y aller, aussi bien emprunter l’un des sentiers de l’Abbaye Val Notre-Dame à quelques pas. C’est gratuit.

Un monastère en forêt

L’Abbaye Val Notre-Dame se trouve à plus d’un kilomètre de la route. Ayant quitté l’Abbaye d’Oka pour s’y établir en 2009, les moines cisterciens ont justement choisi les lieux pour son caractère paisible, propice au recueillement.

Le site en pleine nature les a aussi attirés pour ses plantes qu’ils savent apprêter de nombreuses façons. À leur magasin, où des cartes de sentiers sont disponibles, ils vendent des produits du terroir forestier étonnants comme de la crème de champignons sauvages ou du sirop de bouleau.

Spa et paysage

Situé à Mandeville, le Spa Natur’eau se trouve au sud de la réserve faunique Mastigouche. Sur la terrasse, tout en étant immergé confortablement dans un bain remous chaud, on contemple une forêt colorée à perte de vue.

Après les bains ou un massage, il y a moyen de loger sur place dans un charmant petit chalet d’allure contemporaine ou de type Pod.

Sur deux roues

En partance de Saint-Donat, on a accès à plusieurs circuits cyclables sur la route, entre lacs et forêts. Une bonne partie des trajets convient davantage aux cyclistes aguerris à cause des pentes.

C’est le cas du tour du lac Ouareau et encore plus pour le tour du lac Archambault. Des cartes disponibles au bureau d’information touristique indiquent le niveau de difficulté. C’est bien utile.

En bref

D’autres idées pour le week-end

Au parc de la Gatineau

Il y a beaucoup de feuillus et beaucoup de couleurs. Après la tornade, routes panoramiques et sentiers principaux ont été nettoyés. Ceux qui sont fermés sont identifiés.

Sentiers gratuits dans l’Nord

Plein Air Sainte-Adèle, c’est 24 kilomètres de sentiers de tous les niveaux. Le Donalda. L’Alexis. Nous sommes vraiment dans les Pays d’en Haut.

Du vélo au mont Sutton

Tenté d’essayer le vélo de montagne ? On en fait la location au mont Sutton, une destination exceptionnelle avec ses 30 kilomètres de sentiers, de débutant à expert.

