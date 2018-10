Netflix investit un milliard de dollars de plus aux États-Unis

Netflix va investir un milliard de dollars de plus aux États-Unis et y créer 1000 emplois supplémentaires par an dans les dix prochaines années, ont indiqué lundi des élus de l’État du Nouveau-Mexique, où ces investissements seront effectués.

Le groupe a choisi cet État de l’Ouest du pays comme nouveau site de production, et est en train de boucler des négociations pour racheter un complexe de studios de cinéma, ABQ, ont indiqué la gouverneure Susana Martinez et le maire de la ville d’Albuquerque, Tim Keller.

Ce complexe servira à la production des séries «Daybreak» et «Chambers», commandées récemment par la plateforme de streaming.

«Après des années d’efforts pour baisser les impôts et rendre le Nouveau-Mexique plus accueillant pour les entreprises, nous récoltons enfin des résultats incroyables», s’est réjouie Mme Martinez.

Pour attirer le géant du streaming, les autorités locales lui ont fait miroiter de nombreuses aides, dont des subventions publiques d’un montant total avoisinant les 15 millions de dollars.

Netflix, qui compte plus de 130 millions d’abonnés à travers le monde, a déjà tourné certains de ses contenus originaux au Nouveau-Mexique, les séries «Godless» et Longmire» notamment.

Le groupe a annoncé dernièrement installer son premier hub de production européen en Espagne.