3 bonnes raisons de faire ton testament avant ton premier cheveu blanc

Commençons par une évidence : il n’y a pas d’âge idéal pour rédiger un testament. Dès que tu accumules des économies et des biens, tu dois penser à qui tu voudrais les léguer après ton séjour sur Terre.

Pas besoin d’être marié avec des enfants, des REER et toute la patente. Que tu sois propriétaire d’un petit condo avec un CELI ou locataire avec une collection de vinyles incroyable et un chat, un testament c’est franchement utile (plus pour tes proches que pour toi, on le concède!)

Alors, on te donne 3 raisons d’arrêter de procrastiner là-dessus, même si tu comptes vivre pour encore un bon bout.

Unsplash

Qu’arrive-t-il sans testament?

Lors d’une succession légale, ou ab intestat pour les fans de latin, le Code civil du Québec prévoit des dispositions pour la succession. Dépendamment des situations, les enfants et le conjoint marié (ou uni civilement), ainsi que les parents, frères et sœurs dans certains cas, recevront l’héritage selon une part prédéterminée par la loi.

Remarque qu’on ne mentionne aucunement les conjoints de fait! Eh oui, tu peux filer le parfait bonheur avec quelqu’un depuis des années, sans testament, ta douce moitié ne sera pas considérée par la loi.

Sans oublier que tu pourrais souhaiter qu’un de tes proches reçoive une part plus grande (ou plus petite) que ce qui est prévu dans le Code civil.

Mais c’est compliqué et ça coûte cher faire un testament?

Pas nécessairement.

Il existe trois types de testaments: olographe, devant témoins et notarié.

En plus d’être simple, le testament olographe est gratuit, à moins qu’on ne calcule le coût de la feuille de papier. Quoique tu peux même le faire sur un napkin si le désir te prend soudainement pendant une sortie au resto.

Unsplash

Pour quiconque n’ayant que quelques petites économies et objets de valeur à léguer, comme une collection de mangas ou un beau divan sectionnel, ça peut être suffisant, pourvu qu’il soit écrit à la main et signé. Il est fortement conseillé d’aviser tes héritiers où tu le caches et d’y apposer une date et le lieu de signature.

Le testament devant témoins doit quant à lui être signé par deux personnes majeures ou un avocat. Note toutefois que les témoins ne peuvent en être les bénéficiaires et qu’un avocat te facturera pour ses honoraires.

Il peut être préparé à l’ordinateur, mais seule la copie imprimée et signée sera considérée. Tes initiales et celles des témoins doivent être apposées sur chaque page.

Au décès, les testaments devant témoins et olographes doivent être vérifiés, ce qui se traduira en frais et délais pour ta succession.

Le notarié, aka le testament 5 étoiles, coûte généralement entre 250$ et 500$, mais il offre l’avantage d’éviter toute complication pour ta succession. Par exemple, si ton testament olographe stipule que ta collection de sacoches Gucci ira à ton amie la plus stylée lors de tes funérailles, le notaire t’informera que cette condition n’a aucun sens.

Unsplash

En gros, il est plus difficilement contestable et devrait répondre aux critères imposés par la loi. Il n’aura pas à être validé comme les 2 autres en plus d’être inscrit au Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec.

Comme la notaire Me My Tran de Boily Handfield Inc. le dit si éloquemment : «En raison de son caractère authentique, le testament notarié prend effet dès le décès. Il est également protégé contre la perte ou la destruction.»

J’ai plus de dettes que d’actifs, pourquoi faire un testament alors?

En effet, si ton passif dépasse ton actif, tes créanciers devront être remboursés en premier. Cela pourrait se traduire par la vente de tes biens et ultimement par le refus de la succession par tes héritiers afin qu’ils n’aient pas à payer le solde de tes dettes.

Cependant, certains biens sont insaisissables, comme ton animal de compagnie et tes souvenirs d’enfance. Afin d’éviter une chicane de famille pour savoir qui gardera ton chat, tes photos et tes trophées de balle molle, un testament sera très utile pour tes proches encore en vie.

Unsplash

Comme de raison, on a survolé ici que quelques grandes lignes de l’importance de faire son testament.

Pour en savoir plus, consulte le site du gouvernement du Québec.