Canadien: résultats étonnants...

Joel Armia, qui se démarque facilement d’Evgeni Malkin, alors que le Canadien compose en infériorité numérique, on ne peut trouver un exemple plus convaincant que le talent ne suffit pas toujours si l’effort n’y est pas.

Le Canadien a surclassé les Penguins de Pittsburgh dans tous les départements, samedi soir. Non pas parce qu’il est une formation plus talentueuse... mais parce qu’il a démontré encore une fois ce qu’une équipe peut accomplir avec un effort collectif, avec un engagement de tous les instants.

Aviez-vous parié que le Canadien rentrerait à Montréal avec trois points sur une possibilité de quatre ? Et n’oubliez pas qu’il aurait pu gagner ce match à Toronto, mercredi soir.

Si oui, alors, c’est le temps d’acheter un billet de loterie.

Une fiche de 0-2 avait été entendue plus souvent qu’un bilan de 1-0-1. Après tout, la saison s’ébranlait à Toronto, dans le château fort des Leafs. Puis, à Pittsburgh, où gagner un match est un exploit.

Sauf que lors de ces deux matchs, on a vu une équipe en mission.

On ne s’emballera pas trop rapidement parce qu’il s’agit d’un long marathon.

Mais, on ne peut rien enlever à l’effort déployé par cette équipe, un contraste frappant avec l’an dernier alors qu’il n’y avait aucun enthousiasme, qu’on se plaisait dans la médiocrité.

Au risque de se répéter, les joueurs du Canadien ont démontré que l’effort au boulot pouvait donner des résultats encourageants et, du même coup, voilà que le doute se dissipe, on réalise qu’on peut compétitionner contre les meilleures formations.

Carey Price a souligné un point intéressant après le match : « Nous jouons bien dans notre territoire, il y a une belle implication des attaquants dans notre système défensif. »

C’est pourquoi la brigade défensive a si bien paru lors des deux premiers matchs. On avait raison de douter à l’approche de ces matchs. Comment les défenseurs allaient-ils se comporter contre John Tavares, Auston Matthews, Mitch Marner, Phil Kessel, Evgeni Malkin et Sidney Crosby ?

L’effort collectif a menotté le talent des adversaires.

Le bilan :

Un gardien, Carey Price, solide et impliqué.

La défensive alerte, prenant les bonnes décisions parce qu’elle pouvait compter sur l’appui des attaquants.

À l’inverse, les attaquants ont pu capitaliser sur la relance de l’attaque par les défenseurs.

Et les unités spéciales, ne l’oublions pas, ont effectué un travail efficace.

Je retiens les propos de Claude Julien. « L’effort était là, encore une fois. Il va falloir jouer de cette façon à tous les soirs — je sais que c’est un long calendrier —, mais il ne faut pas modifier notre préparation. On respecte nos adversaires, cependant, on va se concentrer avant tout sur notre équipe. On n’a pas à modifier notre système. »

Jusqu’ici, les entraîneurs ont fait un travail impressionnant parce qu’ils ont impliqué les effectifs dans un plan qui fait ressortir les qualités de ce groupe.

On ne peut pas dire qu’il est le plus talentueux du circuit... mais, jusqu’ici, on ne peut sûrement pas questionner les habitudes de travail. À cet égard, il a fait la leçon aux Leafs et aux Penguins.

Entre-temps, notre classement des équipes, le premier de la saison, a été compilé en prenant en considération les changements apportés pendant l’entre-saison, le classement de l’an dernier, les transactions, et les projections pour la présente saison.

Un point étonnant : quelles sont les deux formations occupant le premier rang dans la division Atlantique en date des matchs de samedi ?