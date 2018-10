Tragédie en limousine dans l'État de New York: le véhicule avait échoué une inspection

NEW YORK | La limousine impliquée dans l'accident qui a fait 20 morts, samedi dernier à Schoharie, dans l'État de New York, n'aurait jamais dû se retrouver sur la route.

«Ce véhicule avait été inspecté par le Département des transports de l'État de New York le mois dernier et avait échoué l'inspection. Il n'était pas censé être sur la route», a révélé lundi le gouverneur de l'État, le démocrate Andrew Cuomo, lors d'un point de presse en marge de la parade du Jour de Christophe Colomb, à New York.

De plus, le conducteur de la limousine n'avait pas le permis nécessaire pour conduire ce véhicule, a ajouté le gouverneur Cuomo.

Ces nouveaux détails ne permettent toujours pas d'expliquer la cause de l'accident, alors que les enquêtes de la police de l'État de New York et du Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis se poursuivaient lundi. Les hypothèses d'un bris mécanique et d'une erreur du conducteur demeurent les pistes les plus probables, a laissé entendre Andrew Cuomo.

Prestige Limousine, le propriétaire du véhicule, un Ford Excursion 2001, s'est fait ordonner de cesser ses activités le temps que les autorités terminent leurs enquêtes.

Samedi, une limousine a dévalé à pleine vitesse une forte pente pour aller heurter une voiture dans le stationnement du Apple Barrel Country Store + Cafe. Ce véhicule a été projeté sur deux passants qui ont été tués, tandis que les 18 occupants de la limousine ont perdu la vie dans l'accident.

«C'est un événement très tragique. Ça fait réaliser à quel point chaque journée est précieuse», a souligné le gouverneur Cuomo en adressant ses pensées et prières aux victimes et à leurs proches.

Cet accident est la pire catastrophe en matière de transport à survenir aux États-Unis depuis l'écrasement d'un avion en 2009 près de Buffalo, qui avait fait 50 morts.