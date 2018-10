QUÉBEC | Les Penguins de Pittsburgh ! Après une « victoire morale » contre les Maple Leafs de Toronto.

Comme dirait Félix Séguin avec sa profondeur habituelle : « Wow ! »

Où est-ce qu’on s’en va ? C’est donc vrai que le problème du CH était Rick Dudley !

Et que Max Pacioretty était ce pelé, ce galeux, source de tous les maux, comme l’a écrit si bien Jean de La Fontaine, l’analyste de Radio-Énergie.

Sérieusement, comme dirait Jean- François Lisée, avec les résultats qu’on connaît, le Canadien a un bon début de saison. Et ces trois points rendent euphoriques les partisans de l’équipe. C’est très bien. La vocation du Canadien est de distraire les fans et de faire des profits pour Geoff Molson, RDS et TVA Sports. Pour l’instant, la Flanelle atteint ses objectifs. Les férus de statistiques vous diront tout de suite que le Canadien se dirige vers une saison de 123 points s’il demeure fidèle à ce rythme emballant.

On va attendre un peu avant de sortir les chaises pliantes pour la parade. Mais ce qui est gagné est gagné. Et les frissons de cette victoire sont déjà savourés. Personne ne va pouvoir les enlever aux fans et fefans.