C’est le temps de magasiner ses pneus d’hiver

On a peut-être un automne doux, mais pourquoi se retrouver dans la cohue de décembre ?

Voici des anecdotes qui font réfléchir. Fin mai, je me présente à un détaillant spécialisé pour permuter mes vieux pneus d’hiver et d’été. Mi-juin, je fais faire une petite réparation sur la voiture et le garagiste m’avertit que mes pneus sont finis.

Je dois donc acheter quatre pneus en catastrophe. Surtout, je constate que le commerçant qui les avait installés aurait dû m’avertir. Et j’aurais dû moi-même être plus attentif à l’usure de mes pneus.

Un peu plus tard, un membre de mon entourage m’avoue qu’il a vécu la même chose avec ses pneus d’hiver. Morale : surveillez l’usure de vos vieux pneus ! Comment ? Insérez un 25 cents dans le sillon : si vous voyez le museau du chevreuil (qui correspond à une profondeur de 6/32 pouces), il faut les changer.

Pas les mêmes

Un de mes amis s’est présenté au garage en décembre pour permuter ses pneus d’hiver et d’été. En février, il constate que ses pneus de deux ans étaient très usés. Stupéfait, il réalise que ce ne sont pas les siens !

Si vous faites entreposer vos pneus, exigez un document spécifiant les détails et prenez des photos. Ce genre d’erreur arrive souvent.

Des conseils

Georges Iny, de l’Association pour la protection des automobilistes (APA), suggère d’éviter d’acheter des pneus en ligne, pour plutôt faire affaire avec un bon détaillant, qui vous évitera des ennuis. Comme d’opter pour une jante moins grosse couplée à des pneus à plus gros flanc : une chambre à air plus importante vous protégera mieux contre les nids-de-poule. Il vous conseillera aussi le pneu approprié à la cote de vitesse de votre véhicule.

Vous achetez des pneus usagés ? Vérifiez s’ils sont homologués par le logo en forme de montagne avec un flocon (sinon, l’amende varie entre 200 $ et 300 $, et les policiers vérifient). Évitez les pneus de plus de dix ans : chaque pneu a un numéro DOT suivi de quatre chiffres : 4118 signifie qu’il a été fabriqué la 41e semaine de 2018.

Enfin, si le prix est votre critère suprême, vous faites fausse route. Car on achète ses pneus en fonction du trajet habituel et du véhicule...

CONSEILS