Emporté par sa plus grande passion

Photo courtoisie Charles-Éric Simard (à gauche), 31 ans, était un grand passionné de chasse et de pêche. Décrit par ses proches comme un bon vivant et un gars « toujours prudent », il s’est noyé lors d’un voyage de chasse près de Chibougamau dimanche. Sur cette photo, on le voit avec son grand ami Patrick Roy, qui s’est confié au Journal.