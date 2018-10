Éric Bruneau tourne à Toronto

Éric Bruneau tourne actuellement à Toronto dans Coroner, une nouvelle série du réseau CBC qui sera diffusée dans plusieurs pays en vertu d’une entente avec NBCUniversal International Networks.

Inspirée des romans de M.R. Hall et créée par Morwyn Brebner, la productrice derrière les succès télévisuels canadiens-anglais Rookie Blue et Saving Hope, Coroner brosse le portrait de Jenny Cooper (Serinda Swan), une ex-urgentologue reconvertie en médecin légiste chargée d’investiguer les morts suspectes à Toronto.

Les dossiers traités à l’écran sont inspirés de faits réels.

Dans Coroner, Éric Bruneau incarne Liam, le nouveau voisin de Jenny lorsqu’elle déménage en campagne, quelque temps après avoir perdu son mari. Ancien combattant dans l’armée canadienne, Liam est réputé pour être « l’homme à tout faire » du patelin, nous informe Michael Prupas, président-directeur général de Muse Entertainment, qui produit la série avec Back Alley Films et Cineflix Studios.

« C’est un personnage fort intéressant qui deviendra l’amant de Jenny », souligne M. Prupas, joint au téléphone à Vancouver.

Liam est l’un des trois hommes qui gravitent autour de l’héroïne, au même titre que Donovan « Mac » McAvoy (Roger Cross), son acolyte et partenaire de travail, et Ross (Ehren Kassam), son fils de 17 ans.

Une première

Il s’agit d’un premier rôle en anglais au petit écran pour Éric Bruneau, qui multiplie les projets en français depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2007. Pour le moment, les choses semblent tourner rondement.

« Notre équipe de Toronto l’aime beaucoup », insiste Michael Prupas.

Tamara Podemski, Alli Chung, Lovell Adams-Gray et Saad Siddiqui apparaîtront également au générique de Coroner. Le tournage a débuté au milieu du mois d’août et s’étirera jusqu’au 7 novembre à Toronto et dans ses environs.

Coroner est principalement réalisée par Adrienne Mitchell, à qui l’on doit des séries comme Bellevue, Bomb Girls et Durham County.

Comptant huit épisodes d’une heure, la première saison de Coroner, qui vient d’être acquise par NBCUniversal, sera présentée au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Pologne, en Australie, au Brésil, en Afrique ainsi qu’en Amérique latine à compter de 2019.

Au pays, Coroner entrera en ondes à CBC en tout début d’année, nous confirme le diffuseur public. La série sera également présentée en français sur addikTV à partir du mois d’avril, apprend-on.

Après The Kennedys

Établie à Montréal, Muse Entertainment n’en est pas à sa première série distribuée à l’extérieur des frontières du Canada. L’entreprise était derrière The Kennedys, une minisérie controversée avec Greg Kinnear et Katie Holmes qui avait fait couler beaucoup d’encre aux États-Unis en 2011.

Cet automne, on peut voir Éric Bruneau dans trois séries au Québec : Le Jeu et Blue Moon à TVA, et Trop à Radio-Canada.