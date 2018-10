Garde pense déjà à 2019

Il reste encore deux matchs à la saison régulière, mais Rémi Garde commence déjà à voir comment 2019 pourra se profiler.

Au cours des dernières semaines, l’entraîneur-chef a souvent mentionné que l’équipe actuelle s’est sortie de situations qu’elle n’aurait pas surmontées en début de saison.

Pour rappel, en première moitié de saison, l’équipe a amassé 18 points en 17 matchs alors que lors des 15 derniers matchs, elle en a récolté 25.

C’est donc avec ces données, entre autres, que Garde préparera la saison 2019.

Se projeter

Garde affirme justement être dans la phase d’analyse même si la saison actuelle n’est pas encore terminée.

« J’ai ça dans ma réflexion. Je pense qu’il y aura moins de temps perdu à trouver les bons joueurs premièrement, et ensuite les bonnes solutions. »

On pourrait revoir de nombreux éléments qui ont contribué au changement de cap de l’équipe à compter du début de l’été.

« Il y aura bien sûr, comme dans toute intersaison, des changements et des mouvements, mais c’est vrai que la base de joueurs que l’on a sur la deuxième partie de la saison peut servir à se projeter sur l’an prochain. »

Identité

Si un entraîneur s’amène généralement avec ses concepts et son identité de jeu, Garde est de l’école qui croit qu’il est plus simple de s’adapter aux joueurs que de demander à 28 individus d’adapter leur style au sien.

« Je me suis adapté aux joueurs, c’est normal et ça ne me gêne pas. Je pense même qu’on doit savoir faire ça quand on est dans ce métier-là.

L’identité de l’Impact se situe donc quelque part entre les idées de Garde et la capacité de ses joueurs à les mettre en œuvre parce qu’on ne peut pas toujours changer la formation.

« Ça dépend de la situation, des joueurs et encore une fois, c’est de toujours les mettre dans les meilleures dispositions, sauf peut-être quand vous êtes dans des clubs qui ont beaucoup, beaucoup d’argent et qui peuvent changer 60 % ou 80 % de l’équipe en fonction de ce que l’entraîneur veut faire.