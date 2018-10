Gorillaz, créateur d’ambiances

Toutes sortes d’ambiances se sont côtoyées au Centre Bell, mardi soir, gracieuseté de Gorillaz qui était de passage chez nous pour défendre sa plus récente proposition, l’album «The Now Now», sorti en juin dernier. Avec, bien sûr, plusieurs judicieux retours dans le passé qui ont embrasé une salle survoltée.

Le collectif à mi-chemin entre réel et virtuel – dont la démarche se distingue par le déploiement d’un univers animé peuplé de personnages imaginaires bien définis et connus des initiés – superpose tous les styles dans sa création musicale, du rock et du hip-hop comme du reggae et de l’électro, voguant du planant à l’électrisant.

Un cocktail qui promet un effet particulièrement enivrant en concert, décuplé par les multiples courts métrages colorés qui supportent tout l’attirail scénique de Gorillaz, complété par les éclairages et autres arrangements au caractère hypnotisant.

Foule bruyante

Mardi, la foule, avec ses 9004 âmes, n’était pas la plus gigantesque qu’ait connue l’amphithéâtre montréalais, mais elle était sincère et investie, aussi bruyante que sautillante, et était apparemment très familière avec la discographie entière de Gorillaz, qui compte six titres studio accumulés depuis près de 20 ans.

Ponctuels, le meneur britannique Damon Albarn et ses collègues – ceux en chair et en os, ils étaient une dizaine de voix et de musiciens – se sont pointés à 21 h sonnantes, comme prévu.

Rapidement, quand les lettres du mot «Hello» se sont mises à pétarader sur les écrans, les fidèles de la première heure ont reconnu l’introduction à «M1 A1», relique du premier album éponyme de la bande, lancé en 2001. Dans la fumée verte, les «La-la-la-la-hey» de la pièce ont fait hurler l’assistance. Entrée en matière idéale, qui a donné des allures de «rave» au rassemblement, lequel allait ensuite passer par toutes les phases, tantôt (relativement) tranquilles, ou plus tard démesurément excitées.

On est ensuite revenus en 2018 au son de la récente «Tranz», avant «Last Living Souls» (2005), «Rhinestone Eyes» (2010), «Saturnz Barz» (2017), «Tomorrow Comes Today» (2001) et «Kansas» (2018). L’un des premiers succès emblématiques du groupe aux membres volatiles, «Clint Eastwood», devait être offert au rappel.