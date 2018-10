Hugo 2000: Épisode 1. On lance notre série «documentaire» aujourd’hui et y’a déjà un malaise avec Fanny Bloom!

C'est un départ!

Tel qu’annoncé il y a quelques semaines, Disque dur s’associe à la «rockstar» Hugo Mudie (The Sainte Catherines, Yesterday’s Ring, des chroniques où il écorche du monde à la radio et j’en passe) et au réalisateur Louis Delisle (à qui l’on doit un documentaire sur Mike Ward ) pour vous proposer Hugo 2000, un genre de version «punk rock» de The Office où on accompagne le fameux chanteur alors qu’il fait la promotion d’un nouveau projet: une carrière solo plus «grand public».

En ce premier épisode, on vous présente le projet en plus d’accompagner Hugo Mudie à Québec où il dévoile son nouvel album devant public et crée un moyen malaise en jasant avec la chanteuse Fanny Bloom.

Bref, ça dérape dès le premier épisode. Nos excuses.

TL;DR

Hugo 2000 est une série web hebdomadaire de six épisodes et ça commence maintenant. Revenez-nous ici la semaine prochaine pour la suite... et d’autres malaises, bien sûr.

Brèves Disque dur est le volet musical du Sac de chips. Au programme: de l'actualité, des critiques, des drôleries et du rock n' roll. Cliquez ici pour lire nos articles. Nous sommes également sur Facebook, Instagram et Twitter. Finalement, pour nous contacter par courriel, cliquez ici.

RECOMMANDÉ POUR VOUS