Je sors, je reste

Coup de cœur

TÉLÉ : Coups de food

Sébastien Benoît est de retour à la barre de l’émission gourmande Coups de food, dans laquelle il entreprend des virées gastronomiques en ville avec diverses personnalités publiques. Pour le début de cette quatrième saison, c’est avec Pier-Luc Funk que Sébastien découvrira au déjeuner le Bagel Sainte-Rose à Laval, pour ensuite goûter aux sushis de Tri Express à Montréal. L’apéro se fera au Coton avec un verre de vin orange et le souper se poursuivra au resto bio La Récolte. Cette émission vous donnera définitivement l’eau à la bouche. *Ce soir à 20h sur les ondes d’Évasion

Je sors

THÉÂTRE

Choir boy

La pièce Choir boy, écrite par Tarell Alvin McCraney, scénariste oscarisé pour le film Moonlight, raconte l’histoire d’un jeune homme noir prénommé Pharus. Élève à l’académie de renom pour garçons The Charles R Drew Prep School, il rêve de faire partie de la légendaire chorale. Dans une société où les adolescents noirs subissent des injustices sociales, aura-t-il le courage de poursuivre ses rêves? À noter que la pièce est présentée seulement en anglais. *Ce soir à 20h au Théâtre Centaur, 453 rue Saint-François-Xavier

CINÉMA

Colette

Les années folles. Paris. L’actrice Keira Knightley interprète le rôle de la romancière Gabrielle Colette. Dans ce drame biographique, la jeune femme épouse Willy, un éditeur de 14 ans son aîné. Celui-ci cherche à faire fleurir sa maison d’édition et publie, en son nom, le roman de sa femme, Claudine à l’école, qui devient un véritable succès. Les suites ne tardent pas à venir et avec l’engouement de ses histoires, l’auteure-fantôme souhaite s’émanciper...Toutefois, son mari infidèle jalouse le talent de son épouse. *Sorti en salle le 5 octobre

HUMOUR

Ça

Il n’y a pas de doute : André Sauvé est l’humoriste le plus imaginatif au Québec. Avec son troisième spectacle Ça, il nous plonge dans son univers, dans lequel il se fascine sur la place de l'être humain dans le monde. Avec ses réflexions qui frôlent parfois l’absurdité, il nous fait réfléchir sur comment plier un drap contour ou encore d’où viennent les mouches à fruits...Ce one-man show est un mariage entre le banal et l’essentiel. *Ce soir à 20h au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

THÉÂTRE

Fiel

L’auteure et metteure en scène Marilyn Perreault présente sa nouvelle création théâtrale sur le dérapage lors des soirées trop festives. Sur scène se trouvent des jeunes qui sont réunis dans un champ de maïs pour célébrer la fin de leurs études... Un incident grave survient et cette soirée vire en véritable cauchemar. *Ce soir à 20h au Théâtre Aux Écuries, 7285 rue Chabot

CIRQUE

Machine de cirque

La troupe masculine Machine de cirque ouvre le grand bal de la 15e saison de la TOHU. Le temps de six représentations, le public montréalais pourra découvrir l’époustouflante production québécoise. Les cinq acrobates et le musicien nous livrent tout un spectacle qui mélange théâtre physique, musique et prouesses acrobatiques. *Ce soir à 20h à la TOHU, 2345 rue Jarry Est

Je reste

LIVRE

Cuisine avec Inès

Elle n’a seulement que 13 ans, mais Inès est une passionnée de la gastronomie. Inspirée par sa famille, la jeune fille dévoile dans son nouveau livre de recettes, plus de 50 plats originaux. Son amour pour la cuisine lui vient d’ailleurs de son papa qui est chef et de sa maman, une mixologue connue à Montréal. Le souhait de la chef en herbe est surtout d’inciter les autres jeunes à s’amuser en cuisinant tout en découvrant différentes saveurs. *Sorti le 19 septembre

BANDE DESSINÉE

La rose du ciel

Dans cette bande dessinée du bédéiste Jipi Perreault, les femmes héroïnes sont au cœur de l’aventure. En effet, la Baronne Noire mijote un projet secret et n’a qu’une seule idée en tête : se venger. Toutefois, ses plans machiavéliques seront déjoués par la pilote de l’armée canadienne Maria Richard, qui suit les traces de son père dans les Forces armées canadiennes. *Sorti le 20 septembre

DVD

Whitney

Le documentaire biographe Whitney nous dévoile la véritable femme qui se cachait derrière la grande superstar internationale. Les membres de la famille de Whitney Houston et ses proches se confient à la caméra et nous révèle plusieurs scandales méconnus du grand public entourant la chanteuse, comme sa relation secrète avec son assistante Robin et ses nombreux sacrifices sur sa carrière pour son ex-mari Bobby Brown. *Sorti le 2 octobre