« Prête pas prête, j’y vais... »

Vous vous souvenez de cette expression que l’on criait en jouant à la cachette ?

On a l’impression que Justin Trudeau l’a empruntée pour la légalisation du pot qui entrera en vigueur dans huit jours.

Je doute que les flics soient prêts.

Le test de la ligne blanche est peut-être évident pour quelqu’un en boisson, mais pour une personne qui a fumé un joint, c’est facile à réussir.

L’haleine d’un poteux est beaucoup moins révélatrice que celle d’un buveur.

Surtout si le poteux y est allé d’un de ses biscuits Oréo au cannabis et chocolat.

On voulait au moins 2000 policiers formés en reconnaissance de drogue et il n’y en a pas encore 1000.

Et on est loin d’avoir l’équipement pour des prélèvements sanguins dans les postes de police une fois qu’un suspect a été mis en arrestation. Ça va être beau.

LE BORDEL

Ce sera le fouillis aussi en ce qui concerne l’âge légal de consommation. Déjà, on sait que le nouveau gouvernement Legault le fixera à 21 ans. Et les caquistes l’ont bien dit en campagne, il sera interdit de fumer de la mari dans les lieux publics et oubliez les cafés cannabis comme à Amsterdam.

J’ai l’impression que tout ça va devenir bordélique.

La loi est fédérale, mais ce sont les provinces et même les municipalités qui se retrouvent avec l’application. À Montréal, déjà les arrondissements dirigés par le parti d’opposition interdiront le pot dans leurs parcs. Pas de p’tit joint sur les bancs publics. Et on fait quoi avec les ti-gâteaux-pépites-de-pot ?

TI-PAQUET

Si tout le monde fait pousser du pot partout, y a pas que les chevreuils qui vont devenir fous.

Légalisez maintenant et préparez plus tard.