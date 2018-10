Les deux différents visages de l’Impact

Les séquences pour le moins bizarres se poursuivent. Après une défaite on ne peut plus difficile contre le D.C. United la semaine précédente, l’Impact a enchaîné samedi un excellent match contre un autre adversaire direct dans l’Est, le Crew de Columbus. C’est à n’y rien comprendre.

En fait, on dirait deux équipes complètement différentes qui se sont succédé sur les terrains de la MLS au cours des deux dernières semaines. Pourtant, lors de ces deux rencontres, c’était bel et bien les mêmes joueurs sur le terrain.

Le jeu de Nacho

En somme, c’est le jeu de Nacho Piatti qui incarne le mieux cette disparité entre les deux résultats du Bleu-blanc-noir. Après avoir joué un mauvais match dans la capitale américaine, l’Argentin a été excellent devant ses partisans au Stade Saputo. Son but en deuxième mi-temps a tué la rencontre et confirmé que son équipe en ressortirait avec les précieux trois points à l’enjeu.

Pourquoi, à l’image du club, a-t-il été si bon samedi dernier et si transparent face au D.C. United ? La raison m’échappe. J’imagine que ça fait partie des bizarreries propres à la MLS...

Dans cette même veine

En réalité, j’ai l’impression que cette séquence offre un résumé de la saison de l’Impact jusqu’ici.

Avec deux matchs à jouer par contre, les hommes de Rémi Garde devront réussir à retrouver le même état d’esprit qu’ils ont eu contre le Crew. La recette n’est pas compliquée, loin de là. Le trio de joueurs offensifs que forment Piatti, Alejandro Silva et Saphi Taïder doit continuer dans cette veine. Ce sont eux et eux seuls qui pourront permettre au XI montréalais d’accrocher le maximum de points — six — et ainsi espérer remettre le pied en séries éliminatoires.

Malgré tout, l’Impact est toujours en bonne position. Jusqu’à preuve du contraire, il détient le dernier billet pour le tournoi d’après-saison et le D.C. United doit gagner les matchs qu’il a en main.

De plus, le prochain adversaire des Montréalais, le Toronto FC, est éliminé. Dans quel état d’esprit va-t-il se présenter au stade dans deux semaines ? Ça, ça pourrait être un avantage pour l’Impact.

Le dernier rempart

Durant toutes ces années, j’ai toujours entretenu un doute sur la capacité d’Evan Bush à occuper le poste de gardien numéro un en MLS. Je n’arrivais pas nécessairement à croire qu’il pouvait porter son équipe jusqu’aux séries éliminatoires et y gagner.

Force est de constater qu’il a réussi à dissiper mes doutes. Cette saison, il démontre une constance réjouissante pour les amateurs et le personnel technique du club. La façon dont il collectionne les bonnes performances en 2018 fait contraste avec les années précédentes.

Je ne vous mentirai pas, ça me surprend un peu, mais on doit donner à Bush tout le mérite qui lui revient. Il a fait preuve de stabilité devant son filet et c’est une des raisons principales du succès du Bleu-blanc-noir. Si l’Impact est 6e au classement ce matin, c’est en très grande partie à cause de son jeu cette année.

Samedi, face au Crew, il a encore été étincelant. Et, à force d’enchaîner les bonnes performances, il pourrait très bien être considéré au titre de gardien de l’année. Bref, il pourrait faire ravaler à plusieurs leurs paroles... dont les miennes.