Les Red Sox terminent le travail et passent au tour suivant

Les Red Sox de Boston ont vaincu les Yankees 4-3 mardi soir à New York et ont ainsi éliminé leurs grands rivaux en quatre parties pour accéder à la série de championnat de la Ligue américaine.

Les Red Sox et les représentants du Texas se sont affrontés à sept reprises en 2018 et les Astros ont eu le dessus 4-3. Le premier match aura lieu samedi, à Boston.

Après que les releveurs des vainqueurs n’ont rien donné aux Yankees entre les sixième et huitième manches, le spécialiste des fins de match Craig Kimbrel a redonné espoir aux milliers de partisans présents au Yankee Stadium. Il a accordé un coup sûr et deux buts sur balles, ce qui a permis aux New-Yorkais de remplir les coussins. Il a ensuite atteint Neil Walker avec un tir, poussant donc Aaron Judge au marbre. Un ballon de Gary Sanchez a ensuite permis à Didi Gregorius de ramener le pointage à un seul point d’écart. Kimbrel a finalement repris ses esprits et a forcé Gleyber Torres à frapper un faible roulant, ce qui a mis fin au match et à la série.