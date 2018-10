Lévis: Le crucifix va rester à l’hôtel de ville

Malgré le débat sur la laïcité de l’État qui reprend avec l’élection de la CAQ, le maire de Lévis ne voit aucune raison de retirer le crucifix de la salle du conseil municipal.

«Il n’est pas gros comme à l’Assemblée nationale ! Ce crucifix a toujours été là. Je ne vois pas pourquoi on l’enlèverait du jour au lendemain. Je pense qu’il est là pour rester. Il n’a jamais dérangé personne. C’est plus un symbole d’une histoire. Ça n’a plus rien à voir avec la religion. C’est la présence d’un objet qui témoigne d’une histoire», a expliqué Gilles Lehouillier mardi soir.

Malgré sa position, ce dernier a répété que l’Assemblée nationale est souveraine et qu’il compte respecter les lois actuelles et futures.

«S’ils nous disent que dans toutes les villes les crucifix doivent être enlevés, on commencera pas à contester une décision prise par l’Assemblée nationale du Québec.»

Le prochain gouvernement de la CAQ, qui compte interdire le port de signes religieux pour les personnes en situation d'autorité, n'entend pas déplacer le crucifix accroché au Salon bleu.

«La position historique de la CAQ est de maintenir le crucifix à cet endroit-là. Il s’agit d’un objet patrimonial », a expliqué mardi le député de Borduas, Simon Jolin-Barrette.

Par ailleurs, en raison de la vague entièrement caquiste dans Chaudière-Appalaches, Gilles Lehouillier s’attend à voir un ministre nommé près de Lévis le 18 octobre prochain.

«On est convaincu qu’on va avoir un ministre. On va s’attend à avoir un gouvernement davantage équitable entre les régions. Ce qu’on souhaiterait, c’est qu’on cesse de gérer en fonction d’un ou deux maires qui crient plus fort que les autres», a-t-il ajouté sans nommer personne.