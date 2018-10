Piatti a un lien spécial avec le Stade Saputo

Même si Ignacio Piatti n’était pas à 100 % de ses capacités samedi, il a offert une performance inspirée face au Crew de Columbus, contre qui il a inscrit un but très bien construit.

En présence de quelques journalistes, mardi matin, Rémi Garde a fait remarquer à quel point l’Argentin est inspiré quand il joue à domicile.

« Quand il est au stade Saputo, je crois qu’il a vraiment une relation spéciale avec le terrain et avec les supporters. »

Les statistiques lui donnent raison et c’est surtout au chapitre des buts qu’il est particulièrement dominant à la maison.

Cette saison, Nacho a amassé 14 buts et 13 passes en 30 rencontres. Mais si on regarde ses statistiques à domicile, elles affichent 12 buts et 7 passes en 16 matchs alors qu’à l’étranger, Piatti n’a récolté que 2 buts, mais 6 passes, en 14 parties.

Par ailleurs, la pause au cours du prochain week-end fera du bien à Piatti, qui soigne une blessure à la cuisse.

« La trêve pour Nacho arrive à bon escient, a souligné Garde. Il a tellement soif de jeu et il est tellement passionné que je vais devoir le convaincre de lever le pied. »