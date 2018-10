[VIDÉO] L'ouragan Michael filmé à bord d’un bateau de croisière

La force destructrice de l’ouragan Michael qui approche de la Floride a été filmée alors que la tempête passait au-dessus d’un navire de croisière au large de Cuba, dimanche.

La vidéo a été enregistrée alors que l’ouragan se renforçait, près de l’île de la Juventud, située au sud de l’île principale, non loin de Cayo Largo.

La vidéo, partagée sur Twitter par Snapper Tams, montre le navire Empress of the Seas de la Royal Caribbean, soufflé par les vents violents, les vagues puissantes et la pluie. De nombreux éclairs sont également filmés par le passager, indique le MailOnline.

Selon le vidéaste amateur, la tempête avait fortement retardé leur arrivée à La Havane parce que le navire avait été contraint de s’arrêter pendant plusieurs heures, dans l'attente de sa traversée du canal du Yucatán.

L’ouragan Michael s'est renforcé mardi pour faire face à une tempête de catégorie 2 avec des vents de plus de 155 km/h alors qu'elle se dirigeait vers la côte de la Floride.

La tempête, qui est actuellement située dans le golfe du Mexique, devrait toucher terre mercredi.

Le National Hurricane Center a averti qu'il provoquerait des ondes de tempête et de fortes précipitations, alors que le gouverneur de la Floride, Rick Scott, a déclaré qu'il pourrait provoquer une «dévastation totale» dans certaines parties du sud des États-Unis.

