Webdocumentaire sur la pilule: une centaine de femmes réagissent sur les réseaux sociaux

Plus d’une centaine de femmes ont partagé sur les réseaux sociaux leur expérience avec la pilule contraceptive et ces effets secondaires en réaction au webdocumentaire de notre Bureau d’enquête, qui s’intéresse à ce moyen de contraception.

Le reportage, diffusé le 6 octobre, rapporte que de plus en plus de femmes abandonnent la pilule à cause des effets secondaires, notamment. Selon les données de la Régie de l’assurance maladie du Québec, plusieurs d’entre elles choisissent un autre moyen de contraception ou abandonnent leur prescription.

Les témoignages obtenus sur les réseaux sociaux dans le cadre du webdocumentaire abondent dans le même sens que notre enquête. Migraines, vomissements, perte de libido, engourdissement du visage, embolie pulmonaire, dépression, fatigue : plusieurs femmes avouent avoir ressenti ces symptômes lors de la prise de la pilule.

Inspirées par les femmes qui ont témoigné à la caméra, certaines ont tenu à raconter leur propre histoire.

Plusieurs femmes ont tenu à rappeler les bienfaits de la pilule sur le corps et leur cycle menstruel. Elles sont d’ailleurs nombreuses pour qui ce moyen de contraception fonctionne très bien.

