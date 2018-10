15 costumes d'Halloween sexy qui ne devraient pas l'être, édition 2018

Ces déguisements d'Halloween sont sexy, mais ils ne devraient pas l'être.

À voir aussi: En 2016, nous en avions répertorié 17

Comme rien n'arrête le progrès, 2018 nous a également fourni une excellente cuvée de costumes sexy pour absolument aucune raison.

En voici 15:

1. Une bouteille de vin sexy

Mention spéciale au chapeau.

2. Pikachu sexy

Sexualiser les Pokémons, pourquoi pas!

3. La statue de la Liberté sexy

Pareille comme la vraie.

4. Une émoticône sexy, évidemment

On ne comprend vraiment pas ce dernier.

5. Un étron sexy

Tsé, rendu là...

6. Un Minion sexy

Est-ce qu'il y a quelque chose de moins sexy qu'un Minion? Peut-être. Voir le numéro 5.

7. Elvis sexy

Se déguiser en Elvis n'aurait pas fait l'affaire. Ça prenait de l'aération au niveau du buste.

8. Une fille dans l'espace sexy

Des fois, les astronautes oublient leur pantalon.

9. Le Pape sexy

Habemus totons!

(On est désolés.)

10. Une Viking sexy

On raconte que les Vikings, avant de partir à la guerre, prenaient le temps d'enfiler des talons hauts et de s'enrouler une jambe dans un cordon pour faire comme un rôti au four.

11. Des fake news sexy?

Ok.

12. Nemo, le poisson exotique sexy

Rien de plus sexy qu'un poisson enfant. (?)

13. De la pizza sexy

Belle mention au gros rouleau de croûte sur le bord de la tête.

14. Un pot de sauce sexy

C'est quand même notre préféré.

15. Une poupée vaudou sexy

Ouch.

Ah, et évidemment, mention spéciale au costume de servante écarlate sexy.