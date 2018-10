BFF Challenge: Marianne et Gabrielle de 2e peau s’affrontent pour voir si elles se connaissent par coeur

Meilleures amies depuis qu’elles sont toutes petites, les youtubeuses Marianne et Gabrielle (alias 2e peau) sont pratiquement toujours ensemble, autant dans leur temps de libre que devant l’écran. Mais se connaissent-elles réellement de A à Z?

De leur chanson qui les lie d’amitié (OMG, tellement nostalgique comme toune) à leurs expressions qu’elles disent tout le temps en passant par leur go-to move de danse (tellement perf), les filles nous ont prouvé lors de notre BFF Challenge qu’elles détiennent la vérité sur l’autre, et ce, à un autre niveau!

Sans plus tarder, voyez le duo se mettre au défi au nom de leur amitié.



