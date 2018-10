Canadien : quatre joueurs dans l’incertitude

Le Canadien de Montréal aura bientôt un surplus de joueurs dans son effectif et des décisions devront être prises par le directeur général Marc Bergevin.

Dans les faits, Jacob De La Rose, Tomas Plekanec et Nikita Scherbak - l’équivalent d’un trio complet - sont envoyés sur la galerie de presse depuis le début de la saison, tandis que Karl Alzner est relégué à un rôle de réserviste au sein de la brigade défensive.

D’ici sept à 10 jours, c’est l’ailier Nicolas Deslauriers qui reviendra au jeu et Claude Julien devra lui faire une place au sein de sa formation.

Qui écopera lorsque l’agitateur sera de retour?

Survol des quatre candidats :

Jacob De La Rose (choix de 2e tour, MTL, 2013) : attaquant de 23 ans, strictement à caractère défensif. Bon gabarit à 6 pi 3 po et il a su améliorer son jeu depuis la fin de la dernière saison. Toutefois, son rôle sera toujours sur l’un de deux derniers trios. De plus, Joel Armia a été acquis pendant l’été et il semblerait qu’il soit employé sur la deuxième unité d’attaque, il est un joueur d’utilité supérieur à ce que De La Rose pourrait offrir.

Tomas Plekanec (choix de 3e tour, MTL, 2001) : spécialiste des mises au jeu, le Tchèque de 35 ans est revenu dans le giron cet été après avoir passé la fin de la dernière saison avec les Maple Leafs de Toronto, séries incluses. Celui qui n’est qu’à deux matchs du plateau des 1000 dans la LNH n’a toutefois pas retrouvé sa place dans hiérarchie en raison, notamment, de la présence de Matthew Peca et de l’enfant chéri Jesperi Kotkaniemi. Il serait toutefois difficile de voir le CH se départir de ce joueur qui a grandi avec l’organisation par la voie du ballottage.

Nikita Scherbak (choix de 1er tour, MTL, 2014) : longtemps énigmatique, l’ailier gauche n’a jamais connu un camp d’entraînement à tout casser. Reste que le Russe de 22 ans possède un flair offensif évident (ce qu’il a démontré dans la LAH), mais il doit mieux utiliser son physique (6 pi 2 po) dans le hockey de la LNH. Étant donné son statut de choix de premier tour, le Canadien préférerait l’échanger plutôt que le perdre au ballottage et il a fort à parier qu’un DG oserait courir le risque afin de le relancer. Il demeure le candidat le plus probable à se trouver sous d’autres cieux, mais advenant une blessure, il pourrait aussi être utilisé dans un rôle offensif.

Karl Alzner (embauché comme joueur autonome, été 2017, 5 ans, 23,125M$) : l’ancien des Capitals de Washington devait être un pilier sur l’une des deux premières paires défensives, mais sa première saison à Montréal a été laborieuse avec 12 points et un rendement de -7 en 82 matchs. L’arrière de 30 ans espérait sans doute se racheter cette saison, mais son camp d’entraînement a été ordinaire et Xavier Ouellet l’a supplanté. À 4,625 millions $ par saison, c’est cher payé dans les gradins et son contrat ne sera pas facile à échanger dans le contexte.