Combattre les préjugés

« J’ai fait 15 ans de musique dans les bars à la dure avant de sortir mon premier album. J’ai vu et vécu ça. J’étais pauvre comme Job et c’est quelque chose qui aurait pu m’arriver. Qu’est-ce qui m’a épargné de ça ? Je ne le sais pas et je n’en ai aucune idée. Ça aurait pu m’arriver et c’est pour ça que je ne juge pas. Je n’ai aucun préjugé là-dessus », a-t-elle laissé tomber.

L’auteure, compositrice et interprète raconte avoir connu un policier qui était dépendant au jeu et qui a tout perdu.

« Personne n’est à l’abri et c’est pour ça que c’est important de véhiculer des messages d’espoir. De l’aide, il y en a et ça existe. Les bras et les portes sont ouverts, mais ces organismes ont besoin de sous pour continuer leur mission. La Maison de Job, c’est de l’aide concrète. Les sous qui sont et seront amassés vont au bon endroit et à la bonne place », a-t-elle fait savoir.