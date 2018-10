Congestion à Sherbrooke en raison de travaux

SHERBROOKE - L’heure de pointe a été compliquée à Sherbrooke mercredi, et ce le sera pour les trois prochaines semaines.

Durant cette période, le boulevard Portland est complètement fermé à la circulation entre les boulevards Lionnel-Groulx et Jacques-Cartier en raison d’un chantier routier.

Tôt mercredi matin, les automobilistes sont tombés sur des barrières et des signaleurs sur le boulevard Portland. Après un été chargé en matière de travaux et de détours, les Sherbrookois doivent une fois de plus mettre leur patience à l’épreuve alors qu’une des artères principales de la ville est bloquée.

«L’entretien des routes a été négligé au cours des dernières années alors on paye pour maintenant», déplore un automobiliste pris dans la congestion.

Pour contourner ce chantier, la Ville de Sherbrooke déconseille la rue Prospect, dépourvue de feux de circulation. Elle suggère plutôt la rue Galt Ouest, l’autoroute 410 et l’autoroute 610. Cette semaine, la rue King fait toujours l’objet de travaux donc ce secteur est également à éviter jusqu’à vendredi.

Encore à ce temps-ci de l’année, 58 chantiers sont ouverts à Sherbrooke. «Chaque année on fait du pavage entre avril et novembre, indique Caroline Gravel, directrice du Service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke. Présentement notre entrepreneur en pavage met les bouchées doubles pour terminer avant l’hiver. Les travaux se font jusqu’à 23h le soir et même durant les fins de semaine quand la température le permet.»