Deux cents postes d'ambulanciers à pourvoir à Montréal et Laval

Urgences-santé fait face à une pénurie de personnel ambulancier.

Uniquement à Montréal et à Laval, il en faudrait 200 de plus, alors que seulement 300 étudiants sont diplômés chaque année.

Pour attirer la relève, Urgences-santé a lancé une campagne de recrutement.

Une journée portes ouvertes s’est tenue mercredi et on en a profité pour faire une démonstration de l'équipement utilisé et expliquer les méthodes d'intervention.