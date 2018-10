Je sors, je reste

Coup de cœur

ALBUM : Dans le noir

Photo courtoisie

Dans le noir est le deuxième album de l’interprète-compositrice Safia Nolin, qui nous livre 13 nouvelles compositions originales avec des rythmes de folk et de guitare-voix qui nous donnent des frissons. La plume de l’auteure aborde des sujets tristes, bouleversants et tragiques avec poésie. L’artiste se livre sur ses différentes épreuves de vie avec romantisme, comme elle sait bien le faire. Coup de cœur pour la pièce Miroir qui raconte une histoire d’amour non-réciproque. *Sorti le 5 octobre

Je sors

THÉÂTRE

La mère troll

Photo courtoisie

La Maison de Théâtre propose cette année le nouveau spectacle fantaisiste La mère troll qui aborde avec humour l’amour parental et la différence. Inspirée de l’histoire de la romancière suédoise Selma Lagerlöf, on retrouve sur scène des objets qui prennent vie et des chansons qui racontent l’histoire d’une maman troll, à qui on a échangé son bébé parfait pour un bébé troll, à l’apparence d’un monstre. *Aujourd’hui à 10h et 13h à la Maison du Théâtre, 245 rue Ontario Est

MODE

Fashion Preview

C’est aujourd’hui qu’aura lieu la dernière journée des défilés de la dixième édition de Fashion Preview. Consacrée aux designers de mode d’ici, la Semaine de mode des créateurs de Montréal se veut être une vitrine du prêt-à-porter et des accessoires du printemps 2019. C’est donc à l’Édifice Wilder que le Collège Lasalle, MARKANTOINE & Fumile, Lucas Stowe et Martel présenteront leurs nouvelles collections. *Ce soir à 18h à l’Édifice Wilder, 1435 rue de Bleury

CONCERT

Brigitte Boisjoli signe Luc Plamondon

Photo courtoisie

La chanteuse Brigitte Boisjoli revisite les œuvres du célèbre parolier Luc Plamondon. Dans un spectacle haut en couleur, l’ex-académicienne s’approprie des chefs d’œuvres comme Besoin d’amour, Un garçon pas comme les autres ou encore Question de feeling. *Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve, 175 rue Sainte-Catherine

MODE

Défilé Réseautage : Lori x Goss

Photo courtoisie

Un autre rendez-vous mode est en ville ce soir, sauf qu’il réunit dans la même soirée le réseautage et les beaux vêtements. L’événement Défilé réseautage présenté par l’organisme à but non lucratif Lori.biz et le club social exclusif aux entrepreneurs Goss invite les fashionistas et les entrepreneures à un cocktail dinatoire avec défilés de mode et panels de conférences avec des femmes influentes. D’ailleurs, la mairesse Valérie Plante y sera présente comme invité d’honneur. *Ce soir à 18h au Time Supper Club, 997 rue Saint-Jacques

DANSE

L’Amant de Lady Chatterley

Photo courtoisie

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal présente l’œuvre classique de l’écrivain anglais D.H. Lawrence : L’Amant de Lady Chatterley. La chorégraphe internationale Cathy Martson signe l’opéra-danse et le directeur artistique italien Ivan Cavallari signe la mise en scène. Ce ballet néo-classique nous fait vivre les scandales entourant le sexe à l’époque d’une puritaine Angleterre. *Ce soir à 20h à la Salle Wilfrid-Pelletier, 175 Sainte-Catherine Ouest

Je reste

LIVRE

En plein chœur

Photo courtoisie

La célèbre romancière québécoise Arlette Cousture lance son tout nouveau roman En plein chœur dans lequel elle nous fait visiter l’univers d’une église. Dans ce lieu sacré, onze tranches de vies s’échelonnent durant le 20e siècle. L’auteure explore le rapport de l’être humain à la religion à travers des personnages colorés. *Sorti le 10 octobre

DVD

Rodin

Photo courtoisie

Paris. Fin du 19e siècle. Auguste Rodin devient l’un des plus célèbres sculpteurs de l’histoire. Ce drame biographique nous ouvre une fenêtre sur ses grands succès, mais aussi sur ses histoires d’amour tumultueuses. En effet, il tombe amoureux d’une ancienne élève, Camille Claudel, mais il est incapable de quitter Rose, sa femme. Peu à peu, l’artiste développe une obsession sur l’une de ses statues à l’effigie de Balzac. *Sorti le 4 octobre

TÉLÉ

Changer de sexe : La transformation

Photo courtoisie

Cette minisérie documentaire de trois épisodes suit le parcours de personnes transsexuelles, désirant changer de sexe. Toutes les étapes y sont présentées : avant, pendant et après leur transformation. Pour la première de ce soir, c’est Lucas, une femme qui se transforme en homme, se préparant à se faire enlever sa poitrine. *Ce soir à 22h sur les ondes de Canal Vie